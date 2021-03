Ceará vai receber lote com 122 mil doses de vacina contra a Covid-19 até quarta (3), diz Camilo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou que um novo lote com 122 mil doses da CoronaVac chega até quarta-feira (3) ao Ceará. Com esse, será o sétimo carregamento de vacinas contra a Covid-19 recebido pelo Estado desde o início da campanha, em 18 de janeiro.



O chefe do executivo acrescentou que, nesta terça-feira (2), vai a Brasília para negociar a aquisição de mais imunizantes para complementar o quantitativo previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI).

“O Ceará receberá mais 122.000 doses da Coronavac até a quarta-feira (3). Tive a confirmação do Ministério da Saúde, há pouco. Já amanhã de manhã estarei em Brasília, no laboratório que representa a vacina Sputinik V aqui no País, juntamente com outros governadores”, disse em suas redes sociais.



Camilo frisou que vai tratar da possibilidade da compra direta da vacina russa, além de outras pautas. "Também em Brasília teremos reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar das ações de enfrentamento à pandemia. Seguimos firmes na luta", afirmou.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) votou a favor da autonomia de estados e municípios para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 caso as doses quantificadas pelo PNI não sejam suficientes ou o governo não cumpra as medidas previstas no documento.

Vacinação no Ceará

A vacinação começou no último dia 18 de janeiro no Ceará, após a chegada da primeira remessa de 218 mil doses da CoronaVac. Em 23 de janeiro, chegou um segundo lote de imunizantes. Desta vez, foram 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca.

O terceiro carregamento desembarcou em 25 de janeiro, com 33,2 mil imunizantes também da Sinovac (CoronaVac). Em 6 de fevereiro, veio a quarta remessa com 115 mil doses novamente da CoronaVac. Já o quinto e o sexto lotes chegaram no último dia 24.