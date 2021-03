Ceará aplicou 380.931 doses da vacina contra a Covid-19

O Ceará atingiu, nesta segunda-feira (1), a marca de 380.931 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Destas, 286.854 pessoas receberam a 1ª dose do imunizante, o equivalente a 75,37% do total, e 94.077 receberam a 2ª dose, o que representa 62,81%.

Até agora, foram distribuídas 530.385 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 380.602 referente a 1ª dose e 149.783 da 2ª dose. As informações são da última atualização do Vacinômetro, plataforma digital da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Do total dos imunizantes destinados a idosos com mais de 75 anos, 75,86% já foram aplicados.

Segundo dados da SESA, o Ceará recebeu 579.600 doses desde o início da campanha de vacinação. São 426.600 da CoronaVac e 153.000 da Astrazeneca.

