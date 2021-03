Vacinação contra Covid-19 nos Cucas José Walter e Barra do Ceará será retomada na quarta-feira (3)

Os Cucas do José Walter e da Barra do Ceará, em Fortaleza, voltarão a receber idosos para vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (3), segundo a Prefeitura.

Nesta segunda-feira (1°), idosos acima de 75 anos com agendamento confirmado são vacinados em domicílio, nos Cucas do Jangurussu e do Mondubim e nos drive-thrus do Centro de Eventos, Arena Castelão e shopping RioMar Kennedy.

Conforme a prefeitura, os Cucas recebem, prioritariamente, os idosos desses territórios, que realizaram cadastro no Vacine Já, no aplicativo Mais Saúde ou nos postos de saúde - esse último destinado principalmente para os que não possuem acesso digital.

As informações sobre o agendamento são enviadas por e-mail ou WhatsApp informados durante os cadastros. Nos Cucas, a imunização ocorre em salas de vacinação. Já nos drive-thrus, os idosos não saem do carro para receber o imunizante.

Os idosos com agendamento confirmado devem se dirigir aos locais apenas no horário definido, para evitar aglomerações. Para a vacinação em domicílio, são priorizados idosos mais velhos, situados em áreas de maior transmissão do coronavírus ou acamados.

Campanha de imunização da Capital

Até esta segunda-feira (1°), 124.099 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na Capital e 43.129 já receberam as duas doses necessárias. A imunização está na fase 1, com a vacinação de idosos e pessoas com deficiência institucionalizadas, idosos acima de 75 anos e profissionais de saúde.

A segunda dose está sendo administrada para profissionais de saúde e idosos e funcionários de Instituições de Longa Permanência (ILPs) que receberam a vacina Coronavac.

Os trabalhadores da saúde estão recebendo a primeira ou a segunda dose do imunizante no interior do Centro de Eventos, através de agendamento feito nas unidades onde trabalham.

O intervalo recomendado entre às duas doses da vacina Coronavac é de 14 a 28 dias. Pessoas que receberam a primeira dose da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford/AstraZeneca só devem ser inoculadas com a segunda dose após noventa dias.

Troca de modalidade drive-thru/ domiciliar

O idoso que desejar alterar a modalidade escolhida para receber a vacina de drive-thru para domicílio, e vice-versa, também pode entrar em contato pelo número de telefone 156. Outra opção é o link enviado para os e-mails cadastrados na plataforma Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza. Em ambos, também é possível alterar outros dados cadastrais, como endereço, telefone e e-mail.

Como ir ao drive-thru sem carro

Os idosos que não tem condição ou veículo para se deslocar até os pontos de vacinação do sistema drive-thru em Fortaleza, tem o direito de solicitar o serviço de translado custeado pelo governo. Para ter acesso ao benefício basta ligar para o número 156.

Segundo o governador Camilo Santana, taxistas e motoristas de aplicativo foram contratados para levar os idosos que solicitarem o serviço para os locais de imunização.

Agendamento para idosos acima de 90 anos

Pessoas com idade acima de 90 anos e cadastradas no Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, não precisam agendar horário para receber o imunizante nos centros de vacinação drive-thru. Basta se deslocarem até o local para serem atendidos.