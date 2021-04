Vale-gás começa a ser distribuído nesta segunda (19) em Fortaleza

O primeiro lote dos tíquetes do Vale Gás Social começa a ser distribuído para as famílias de Fortaleza a partir da próxima segunda-feira (19). Neste primeiro momento, 17.273 tíquetes serão entregues. As informações são da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS)

A entrega acontece entre os dias 19 e 27 de abril, nas 27 unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), com data e horário previamente agendados. O dia da retirada pode ser consultado pelo site da Central 156 ou pelo telefone 156.

Ao todo, 35.148 famílias da Capital devem ser beneficiadas, atendendo aos critérios:

Beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará

Famílias inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e atendidas pelo Bolsa Família, com renda individual igual ou inferior a R$ 89,34.

Além desse grupo, os jovens participantes do Programa Superação também são beneficiados e já receberam os tíquetes nesta semana.

>> Confira aqui a lista de beneficiados com o vale-gás

Os tíquetes só serão entregues mediante a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de endereço.

Como trocar o tíquete pelo gás

Para trocar o vale-gás pelo botijão, é preciso se dirigir a um dos revendedores da sua região, assim trocar o seu botijão vazio por um cheio e entregar o tíquete para validação do revendedor.

"Em cidades que as revendas entregam em domicílio, recomenda-se solicitar essa modalidade de atendimento e aguardar o recebimento do produto na residência, pois é uma maneira de o cidadão não precisar sair de casa. Para isso, basta ligar para a revenda Nacional Gás mais próxima e agendar a entrega do botijão", ressalta a Nacional Gás.

Nos casos dos beneficiários que moram em regiões onde não tenha revenda da Nacional Gás, será comunicada uma data especifica com local e hora para a troca do “Vale Gás Social” e entrega do produto.

Para realizar a troca, o beneficiário deverá ter um botijão vazio para receber um cheio, já que o benefício se refere a recarga do gás e não a entrega do produto completo.

Mesmo que o botijão seja de outra marca, a troca poderá ser feita, desde que ele esteja em condições viáveis. O atendimento também pode ser feito pelos telefones: 0800.7021200 e 0800.7021300.

O programa

O programa, concedido pelo Governo do Ceará, oferece vale-gás de cozinha para população em situação de vulnerabilidade durante o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia de Covid-19. Cada núcleo familiar tem direito a um tíquete de vale.

Todos os 184 municípios cearenses serão contemplados e cada prefeitura define como será a distribuição para as famílias.

A ação é uma parceria com a Nacional Gás, que vai vender os botijões a preço de custo para o Estado.

