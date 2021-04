Saiba como trocar o vale-gás de cozinha no Ceará; prazo vai até junho

As famílias contempladas com o vale-gás de cozinha devem estar atentas ao prazo de validade dos tíquetes disponibilizados. De acordo com a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), até junho, um representante familiar deverá solicitar a troca do vale junto à Nacional Gás. Basta ligar para o número 0800 702 1200. A ligação é gratuita.

Vários municípios iniciaram a entrega dos tíquetes para os beneficiados. Cada prefeitura deverá adotar uma estratégia para a distribuição do material, podendo ser nas casas das famílias ou em algum equipamento municipal.

Confira quem poderá receber o vale gás

Famílias assistidas pelo Cartão Mais Infância Ceará;

Assistidos pelo Bolsa Família (com renda “per capita” igual ou inferior a R$ 89,34);

Cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no Programa Superação;

Aqueles que constam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Cada núcleo familiar tem direito a um tíquete de vale e poderá utilizar até junho. Para o começo da ação, a SPS inicia a entrega de 130.314 vales para as prefeituras. Em maio, serão entregues os 125.263 tíquetes restantes.

A medida, executada para auxiliar famílias vulneráveis durante a pandemia de Covid-19, contemplará 255.577 famílias. A ação é uma parceria com a Nacional Gás.

Como trocar o vale-gás?

Para trocar o vale-gás pelo botijão, é preciso se dirigir a um dos revendedores da sua região, assim trocar o seu botijão vazio por um cheio e entregar o tíquete para validação do revendedor.

"Em cidades que as revendas entregam em domicílio, recomenda-se solicitar essa modalidade de atendimento e aguardar o recebimento do produto na residência, pois é uma maneira de o cidadão não precisar sair de casa. Para isso, basta ligar para a revenda Nacional Gás mais próxima e agendar a entrega do botijão", ressalta a Nacional Gás.

Nos casos dos beneficiários que moram em regiões onde não tenha revenda da Nacional Gás, será comunicada uma data especifica com local e hora para a troca do “Vale Gás Social” e entrega do produto.

Botijão vazio

Para realizar a troca, o beneficiário deverá ter um botijão vazio para receber um cheio, já que o benefício se refere a recarga do gás e não a entrega do produto completo.

Mesmo que o botijão seja de outra marca, a troca poderá ser feita, desde que ele esteja em condições viáveis.

Medida tomada em 2020

O programa foi instituído pelo Governo do Estado pela primeira vez no ano passado. Na época, em Fortaleza, a distribuição foi feita por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que distribuíram os vales aos cidadãos mediante apresentação de documentos e comprovante de residência.