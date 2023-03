'Dinheiro Esquecido': veja o que acontece se valores não forem resgatados

Na última terça-feira (28), o Banco Central do Brasil reativou o sistema para consultas de dinheiro esquecido em instituições financeiras. Conforme o BC, ao todo são R$ 6 bilhões a serem recebidos por pessoas físicas e jurídicas. As informações são do g1.

Saques poderão ser feitos a partir da próxima terça-feira (7), mas a responsabilidade de acessar o sistema do Banco Central e solicitar o resgate cabe a cada beneficiário.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO RESGATAR?

Segundo o Banco Central, o dinheiro continuará guardado pelas instituições até que, em algum momento, o resgate seja realizado. Se isso não ocorrer, o dinheiro continuará lá.

"Nesse período, eles [os valores] podem sofrer atualização monetária ou de descontos previstos em lei, em norma do Sistema Financeiro Nacional ou em contrato", informou o BC.

O Banco Central do Brasil garante que o foco agora é a devolução do dinheiro esquecido. Ainda não há um projeto que realoque a distribuição desses valores para o Governo ou Instituições Financeiras.

BANCOS PODEM USAR O DINHEIRO ESQUECIDO?

Conforme indica a autoridade monetária do Brasil, o dinheiro esquecido não pode ser utilizado pelos bancos. "Os recursos ficam provisionados nas contas das instituições e não podem ser utilizados em suas operações", esclareceu o Banco Central.

MILHÕES DE acessos

Entre a terça (28) e a quinta (2) o sistema contabilizou 15 milhões de consultas dos valores esquecidos nos bancos. Foram 5,1 milhões de consultas públicas realizadas no primeiro dia, 5,6 milhões no segundo e, no terceiro, 4,3 milhões.

Desse total, apenas 4 milhões tiveram resultados positivos, ou seja, tinham algum dinheiro para resgate. Outras 11 milhões (73%) não encontraram nenhum recurso a sacar.

O sistema contabiliza todas as tentativas de acesso, ou seja, se a pessoa consultou duas vezes, o BC contou os dois acessos.

Confira a quantidade de beneficiários por faixa de valores a receber:

acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas | 1,37% do total

entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.694.862 contas | 10,03% do total

entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 12.195.837 contas | 26,05% do total

entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.282.110 contas | 62,55% do total

Os números são referentes ao total de contas – uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido. Os dados divulgados nesta semana pelo Banco Central são referentes a janeiro de 2023.

COMO CONSULTAR ‘DINHEIRO ESQUECIDO’?

É possível consultar o dinheiro esquecido nos bancos por meio do site oficial do Banco Central. Incluindo, a consulta para pessoas falecidas.

CONFIRA AS NOVIDADES

Banco Central divulgou mudanças nas consultas e saque para os usuários, além do retorno do SVR. Novidades começam a valer no dia 7 de março, a partir das 10h. Veja abaixo.

Inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber.

Compartilhamento e impressão das telas e protocolos de solicitação do SVR, inclusive pelo WhatsApp, facilitando o acesso e guarda das informações do sistema.

Sala de espera virtual para manter o SVR aberto por prazo indeterminado, com acesso sem agendamento.

Consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, informando os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor.

Mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o valor via SVR, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solicitação: valor, data e CPF de quem solicitou.

NÃO CAIA EM GOLPES

O BC orienta para não cair em golpes, não clique em nenhum link, e ignore todas as mensagens recebidas por WhatsApp e SMS, referentes ao resgate de valores esquecidos.