Preço do Uber fica até 3 vezes mais caro em Fortaleza: 'chuva e caos'

Dias chuvosos podem trazer ainda mais transtornos para quem precisa se deslocar por Fortaleza e pela Região Metropolitana (RMF). Usuários da plataforma Uber relataram ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (3) que o preço da corrida chegou a ficar até 3 vezes mais caro em trechos habituais quando solicitaram um motorista durante a chuva desta tarde, entre 16h e 18h30.

Entre os trechos informados pelos usuários, então as regiões da avenida Antônio Sales, do centro do Eusébio, da avenida Bezerra de Menezes, dos arredores da avenida 13 de Maio e dos bairros Siqueira, Jacarecanga, Parangaba e Vila União.

Em relatos enviados ao DN, leitores que tentavam trafegar da avenida Desembargador Moreira para a avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, trecho em que usualmente pagam R$ 28, chegou a custar R$ 79,95, ou seja, quase o triplo do valor.

Foto: Reprodução

O caminho da avenida Antônio Sales para a avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, em que é normalmente cobrado um preço em torno de R$ 25, passageiros tiveram que desembolsar R$ 74,91, valor também três vezes mais caro que o habitual.

Foto: Reprodução

Já em trecho similar da avenina Desembargador Moreira para região da avenida 13 de Maio, foram cobrados R$ 22, o dobro que o trabalhador gasta em dias fora da quadra chuvosa.

O que diz a Uber

Questionada pelo Diário do Nordeste sobre a tarifa dinâmica, a Uber informou que, quando a demanda por viagens, em uma determinada área, é maior do que o número de motoristas parceiros circulando na região naquele momento, o preço se torna dinâmico e o valor da viagem pode se tornar mais caro do que o habitual para aquele mesmo trecho.

"O preço dinâmico é aplicado para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo e assim os usuários tenham um carro sempre que precisar. Quando a oferta sobe novamente, os preços voltam ao normal. De qualquer forma, o preço dinâmico é informado ao usuário no momento em que a viagem é solicitada", explicou a empresa em nota.

Veja relato de usuários da Uber

No Twitter, internautas também prestaram reclamações sobre o valor exorbitante cobrado nas corridas. (Leia abaixo)

