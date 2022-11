Usuários da Uber agora podem solicitar corridas pelo WhatsApp; duas cidades do Ceará estão inclusas

A Uber anunciou uma novidade na plataforma. Agora, usuários do App podem solicitar corridas nas categorias UberX e Moto, pelo Whatsapp. O recurso divulgado nesta quinta-feira (24) está em teste no Brasil e disponível apenas em algumas localidades, incluindo duas cidades no Ceará.

A novidade abrange usuários de Sobral e Juazeiro do Norte. Também podem pedir corridas pelo WhatsApp pessoas em Teresina (Piauí) e São Luís (Maranhão). A empresa informou que o Brasil é o segundo país a contar com a funcionalidade, antes em operação apenas na Índia.

COMO SOLICITAR

Os clientes devem enviar mensagem para o número (11) 94488-3478;

Faça o login em sua conta da Uber pelo próprio WhatsApp;

Após o retorno, toque em "Pedir uma viagem";

Mantenha a conversa com as informações, como origem e o destino da viagem;

Aguarde o motorista.

Durante a fase de teste, as solicitações pelo WhatsApp estarão disponíveis das 6h às 22h. Segundo a empresa, o passageiro deve pagar a viagem em dinheiro ao motorista parceiro.

A Uber explica que os novos usuários que optarem por essa funcionalidade deverão passar por um processo de cadastramento, fornecendo o número do CPF "e dados de confirmação da identidade que serão checados na base de dados do Serasa".

"Para muitos brasileiros, o WhatsApp é como fazemos as coisas – desde verificar contas bancárias, até agendar um exame médico; e agora também pode pedir um Uber diretamente de uma conversa", disse Guilherme Horn, head do WhatsApp na América Latina.

A Uber diz que pretende expandir o recurso para outras cidades, mas ainda sem previsão.

