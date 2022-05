Uber cria recurso para usuário pedir viagem para outras pessoas; novidade vale para Fortaleza

Fortaleza e mais seis cidades brasileiras participam a partir desta segunda-feira (9) de um piloto da Uber, que permite ao usuário pedir uma viagem para outra pessoa.

Ciente de que muitos clientes já fazem solicitação para familiares e amigos, a Uber quer oficializar o recurso e dar mais transparência e segurança tanto a motoristas como a passageiros.

Chamado "Viagem para Convidados", o recurso então permitirá ao usuário inserir nome e telefone do seu convidado ao solicitar uma viagem para um terceiro.

Segundo a empresa, o nome do convidado será informado ao motorista e o convidado receberá no próprio celular todas as informações necessárias para embarcar na viagem, como o nome do motorista, cor, modelo, marca e placa do veículo.

"Queremos que o usuário informe isso dentro do app, tanto para que seu convidado possa receber em outro dispositivo as informações de que precisa para embarcar, se for o caso, quanto para que o motorista tenha tranquilidade que a viagem será realizada por quem ele viu no cartão de ofertas ao aceitar a viagem", disse a Uber.

Para os motoristas parceiros, além de poder ver o nome de quem de fato realizará a viagem, após aceitar a viagem e abrir a tela com detalhes do usuário, o recurso mostrará que se trata de uma viagem pedida para um convidado, tornando a origem da solicitação mais transparente.

Pagamento em dinheiro ou cartão

As viagens solicitadas dessa forma podem ser tanto pagas em dinheiro pelo convidado quanto em cartão pelo titular da conta que realiza a solicitação.

Além de Fortaleza, participam do piloto as cidades de Natal, Recife, Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís e Sorocaba (SP).

