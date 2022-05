Pix bate recorde de transações diárias, com 73 milhões de operações

O Pix bateu recorde de transações diárias na última sexta-feira (6), informou nesta segunda (9), o Banco Central. Em um único dia, foram feitas 73,198 milhões de operações, bem acima do recorde anterior, de 7 de abril, de 63,504 milhões de transferências de recursos em tempo real.

1,6 bilhão de transações pelo Pix

Em março deste ano, último dado mensal disponível, o Pix alcançou 1,6 bilhão de transações, o maior nível da série iniciada em novembro de 2020, com a criação do serviço de pagamentos instantâneos pelo BC.

No mês, R$ 784,7 bilhões foram movimentados, também um recorde da série. Ainda em março, a plataforma superou as movimentações via cartão de crédito e débito pela primeira vez.

Lançado em 16 de novembro de 2020, o Pix possibilita transferências praticamente instantâneas e sem taxa para as pessoas físicas. Um ano depois, o Banco Central anunciou as modalidades Pix Saque e Pix Troco.