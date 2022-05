Pioneira no mercado de criptomoedas no Brasil celebra um ano de atuação no Ceará

Ethereum, Cardano, Stellar, Bitcoin, blockchain. Novos termos e nomes que, se para uma parcela do público podem ser desconhecidos, para investidores no mercado de criptomoedas e ativos digitais fazem parte do dia a dia.

Em ascensão no mundo, o segmento de criptomoedas segue se consolidando no Brasil. No fim do mês de abril, o Senado aprovou o projeto que, entre outras pautas, regula o funcionamento de empresas que trabalham com criptomoedas e ativos digitais no País. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados para ser analisado.

Para se ter uma dimensão de como o ramo cresceu, em 2021, foram movimentados mais de 1,5 trilhão de dólares nesse mercado. Por ser um segmento recente e que pode gerar dúvidas sobre como operar nos sistemas e quais produtos são confiáveis, buscar conhecimento e orientação auxilia potenciais clientes e investidores a evitarem fraudes e realizarem aplicações de forma correta.

Pioneira no mercado de operação de criptomoedas no Brasil, a empresa paraibana Braiscompany, fundada em 2018 pelos empresários Antônio Neto Ais e Fabrícia Ais, trabalha com a gestão de ativos digitais. É considerada a maior holding de tecnologia blockchain da América Latina e possui mais de 16 mil clientes em 17 países.

Os clientes, que já possuem criptomoedas em suas carteiras digitais, realizam um contrato de gestão dos seus ativos, como o Bitcoin, por 12 meses. A Braiscompany fica responsável por passar a remuneração das transações mensalmente para o cliente.

Ou seja, os especialistas da empresa realizam as transações diariamente, o que reduz as chances de erros, por conhecerem a fundo as nuances do mercado. Todo o processo conta com o acompanhamento dos profissionais da Braiscompany, que guiam toda a orientação sobre como usar as criptomoedas e convertê-las em real.

Presença em Fortaleza

No último dia 7 de maio, a Braiscompany completou um ano de atuação no Ceará. Localizada em Fortaleza, a filial já conta com mais de mil clientes atendidos, comemora o gestor comercial Thiago Lima (@thiagolimaofficial), um dos responsáveis pela unidade, ao lado da gerente administrativa Niele Lima (@nielelimaoficial). Entre clientes estão personalidades como jogadores de futebol e empresários locais de diversos segmentos.

Segundo Thiago, a meta para 2022 é seguir com a expansão da carteira de clientes, além de realizar um crescimento da própria sede da empresa. A Braiscompany possui sede administrativa em Campina Grande, uma sede operacional no estado de São Paulo, e filiais em João Pessoa (PB), Recife (PE), Salvador (BA) e Cuiaté (PB), além de agências de negócios no Rio de Janeiro e Brasília.

Foto: Braiscompany 2/Divulgação

Legenda: Thiago Lima e Niele Lima, da Braiscompany Fortaleza, ao lado de Antônio Neto Ais e Fabrícia Ais, fundadores da empresa

Para potenciais clientes interessados nos serviços da Braiscompany em Fortaleza, basta entrar em contato por meio dos perfis no Instagram dos gerentes da filial ou pelos canais oficiais de atendimento disponíveis no portal da empresa.

Diversidade de atuação

Recentemente, a holding adquiriu a empresa britânica Metaverse Capital, que desenvolverá soluções e projetos específicos para o metaverso. Ainda em 2022, a primeira sede internacional será instalada em Londres. Filiais em Portugal e nos Estados Unidos também estão nos planos da empresa para este ano.

Outra ação da empresa foi passar a incubar startups da área de tecnologia e desenvolvimento de games, como a BraisTech, que realiza projetos na área de tecnologia blockchain, criação de tokens e mineração de criptomoedas Já a BraisGames lançou quatro projetos de jogos mobile, que foram destaque na SBGames, um dos maiores eventos do segmento da América Latina.

Serviço

Braiscompany Fortaleza

Endereço: Av. Barão de Studart, 2070

Contato: (85) 3393-4063 / Whatsapp: (85) 9834-0087

Perfis dos gestores da filial Fortaleza:

Thiago Lima (@thiagolimaofficial)

Niele Lima (@nielelimaoficial)

Perfil oficial da empresa: (@braiscompany)

Portal oficial: braiscompany.com

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE