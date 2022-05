Petrobras anuncia aumento do preço do diesel

O preço médio do litro de diesel nas distribuidoras vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91 a partir desta terça-feira (10). Ainda assim, o valor da gasolina e do gás de cozinha serão mantidos.

O anúncio do reajuste foi informado nesta segunda-feira (9) pela Petrobras. A estatal informou que o diesel não sofria alteração há 60 dias. Em 11 de março, data do último aumento, a alta refletia "apenas parte da elevação observada nos preços de mercado".

"Com esse movimento, a Petrobras segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda acompanhando os preços de mercado", afirma a estatal em nota.

Alta

Os dados constam na pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), realizada com 198 postos do Estado entre os dias 1º e 7 de maio.

Com o aumento de 24 centavos, a gasolina vendida no Ceará voltou a figurar entre as mais caras do Brasil, conforme a ANP. Esse ranking tem o Piauí na liderança, com o litro saindo por R$ 8,13 - único estado com o preço médio acima de R$ 8,00. Rio de Janeiro (R$ 7,83) e Distrito Federal (R$ 7,69) ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE