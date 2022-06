7 receitas fáceis para fazer no Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados se aproximando, os casais já se preparam para comemorar a data de forma especial. Para quem prefere algo mais intimista ou queira se arriscar na cozinha, o Diário do Nordeste traz um cardápio completo, com direito a opções deliciosas de entrada, prato principal e sobremesa para fazer no conforto de casa.

Cozinhar também é um ato de amor. Além de ser uma alternativa mais econômica, a experiência pode proporcionar momentos de afinidade entre os casais que queiram cozinhar juntos ou até mesmo os que optem por fazer uma surpresa para a pessoa amada.

Confira a seguir opções de um cardápio completo e prepare você mesmo um jantar romântico cheio de atitude neste 12 de junho.

Entrada

Coxinha de mandioca

A coxinha é um salgadinho brasileiro com origem na culinária paulista, mas que também é comum em Portugal. Nesta variação do petisco a mandioca é usada para compor a massa e criar a coxinha de mandioca.

Ingredientes 1kg de mandioca

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 gemas

1 colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de farinha de rosca

½ xícara (chá) de leite

1kg de peito de frango cozido e desfiado — recheio

½ xícara (chá) de cebola picada — recheio

½ xícara (chá) de salsinha picada — recheio

Sal e pimenta-do-reino a gosto – recheio MODO DE PREPARO Culinária Coxinha de mandioca: aprenda a fazer o petisco

Panquecas empanadas

Aprenda como fazer deliciosas panquecas empanadas. À base de farinha de trigo e recheado com molho branco, o prato é saboroso.

Ingredientes 4 ovos - massa

4 colheres (sopa) de farinha de trigo - massa

1 xícara de leite - massa

Margarina - massa

Sal - massa

½ litro de leite - recheio

1 colher (sopa) cheia de margarina - recheio

1 gema - recheio

3 colheres (sopa) de farinha de trigo - recheio

1 colher (sobremesa) de salsa picada - recheio

2 ovos - recheio

1 colher de queijo parmesão ralado - recheio

Farinha de trigo - recheio

Farinha de rosca - recheio

Óleo - recheio

Sal - recheio MODO DE PREPARO Culinária Panquecas empanadas: saiba como fazer

Prato principal

Risoto de camarão

O risoto de camarão e cogumelo é uma versão baseada nos sabores da cozinha japonesa da receita de origem italiana.

Outra opção de prato principal é o risoto de peixe.

Ingredientes

200g de camarão médio

80g de cogumelo shitake

80g de pimentão em cubos

80g de cenoura em cubos

2 dentes de alho picados

200g de arroz

Sal, pimenta-do-reino e tempero Ajinomoto a gosto

2 colheres de molho de soja

50g de queijo parmesão para polvilhar

Macarrão prático

Esta receita de macarrão superprático alia sabor e rapidez. O uso da panela de pressão reduz o tempo de cozimento da massa.

Outro prato que também conta com o equipamento é o penne com bacalhau.

Ingredientes 500g de massa tipo penne ou parafuso cozida

4 colheres (sopa) de óleo

2 dentes de alho picados

500g de carne moída

1 litro de caldo de legumes

1 lata de molho de tomate

Sal a gosto

Folhas de manjericão a gosto

Parmesão ralado a gosto

Sobremesa

Mousse de chocolate

A mousse de chocolate é um clássico entre a categoria de sobremesas de origem na culinária francesa. O prato é feito a base de ovos e chocolate.

Ingredientes

3 ovos

200g de chocolate meio amargo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 lata de creme de leite MODO DE PREPARO Culinária Mousse de chocolate: veja como fazer Pavê de limão

O pavê é um doce brasileiro feito à base de camadas, geralmente de biscoito e creme. Nesta versão, aprenda a fazer o pavê de limão.

Ingredientes 1 e ½ pacote de biscoito champanhe

1 xícara (chá) de leite

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 lata de suco de limão (use a lata de leite condensado para medir)

Raspas de casca de limão para decorar MODO DE PREPARO Culinária Pavê de limão: veja como fazer a sobremesa

Torta de goiaba

Ingredientes