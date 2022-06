Restaurantes e bares apostam no Dia dos Namorados

Um faturamento de, no mínimo, 30% acima da mesma data de 2019, antes da pandemia – esta é a expectativa do Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Ceará (Sindirest-CE), segundo seu presidente, Dorivam Rocha.

Para o Sindirest, o Dia dos Namorados, que será celebrado no próximo domingo,12, requer dos restaurantes “cuidado com a decoração, com boa carta de vinhos e um cardápio especial, além de uma recepção diferenciada para agradar aos casais apaixonados”, explica ele.

Dorivam Rocha acredita que, apesar da inflação alta e das dificuldades da economia, “o Dia dos Namorados será mais um grande evento para o nosso setor, que tem sofrido muito, ainda por conta das consequências da pandemia da Covid-19”.

O difícil, neste momento, tem sido “equilibrar as contas e garantir a rentabilidade diante de tantas dificuldades, a começar pelo constante aumento das mercadorias”, o que tem causado problemas a boa parte dos empresários do setor, a maioria dos quais são de pequeno porte, acrescenta.

“O ponto de equilíbrio está ficando vez mais alto”, lamenta o presidente do Sindirest-Ceara.

Na sua opinião, o consumidor não consegue mais absorver aumentos de preços, mas, em contrapartida, o negócio também não suporta mais trabalhar com preços defasados.

“A conta não fecha e não faz sentido isso, pois quanto mais se vende pior fica o cenário quando se trabalha com precificação incorreta, baseado no que estamos vivendo, com a inflação dos insumos”, disse Dorivam Rocha.

O Dia dos, no Brasil, é comemorado em 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro. Nos Estados Unidos e em países da Europa, a data é celebrada em 14 de fevereiro e tem o nome de Valentine´s Day.