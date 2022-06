Evangelho de hoje, terça-feira,07/06 (Mt 5,13-16)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada, e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim, num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus."

Reflexão – A verdadeira razão da nossa existência

Usando simples figuras da rotina do nosso dia a dia, Jesus nos motiva a compreender a nossa verdadeira função como edificadores do Seu reino aqui na terra. Sal e luz são duas coisas completamente diferentes na sua origem, mas muito parecidas na eficácia da sua utilidade. Assim, pois, Jesus abre os nossos olhos para que enxerguemos a verdadeira razão da nossa existência e nos motiva a perceber a nossa capacidade como seres criados por Deus e comprometidos em elevar o mundo no qual vivemos. O sal dá sabor e preserva os alimentos, detém a sua decomposição e age como antisséptico, para que os germes latentes possam ser neutralizados ao contato com ele. A luz tem a função de iluminar a escuridão, nos ajuda a entender o que antes não conseguíamos enxergar, revela o que está à nossa volta, assim como também torna claro e confortante o local onde permanecemos. Por isso, hoje podemos nos imaginar na função do sal e da luz para entender o que Jesus quer nos falar. Do mesmo modo como o sal serve para dar sabor e conservar os alimentos, nós também temos o papel de animar, encorajar e dar esperança à vida das pessoas. Assim como o sal serve de antisséptico e é anti-inflamatório, nós também temos o papel de purificar a mentalidade do mundo que prega o pecado como forma natural de vida com as nossas ideias de pureza, de santidade vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e sendo referencial para muitas pessoas do nosso convívio. O sal arde na ferida, nós também muitas vezes somos chamados, a como o sal, penetrar nas feridas humanas das pessoas para que percebam o engano e se deixem cauterizar, purificar detendo a ação maligna a que estão condicionadas. Do mesmo modo que a luz tira as trevas e revela o que está escondido, nós também, como a luz, temos a missão de desvendar ao mundo os mistérios de Deus e tirar as pessoas da ausência de conhecimento. Ser luz no mundo é clarear a mentalidade deturpada e enganadora que reina na cabeça das pessoas desavisadas do Evangelho. É tirar da ignorância, aqueles (as) que não se conhecem, por isso não enxergam as suas próprias dificuldades. Não conhecem a Deus, não amam e não perdoam porque nunca se sentiram amadas e nunca foram perdoados (as). Ser luz é saber levar ao mundo o amor de Deus como um farol mostrando caminhos, dando alternativas para uma vida feliz. Assim, portanto, não podemos ficar escondidos, pois brilhamos com a luz que vem de Jesus e não podemos desanimar, porque em nós existe o amor que é como o sal que dá gosto à nossa vida. – Você tem levado alegria e esperança à vida das pessoas? – Você tem ajudado a alguém a sair da vida de pecado? – Você é daqueles (as) que só pensam em si e nos seus problemas? – Você tem procurado tirar as pessoas da ignorância em relação às coisas de Deus? –Você tem sido sal da terra e luz do mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO