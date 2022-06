Supermercado Pinheiro compra duas lojas e amplia sua rede

Novidade no varejo supermercadista do Ceará!

A rede varejista cearense Supermercado Pinheiro, acelerando o seu plano de expansão, está anunciando que adquiriu uma unidade da rede Casa Grande Super, em Quixeramobim, e do Atacarejo, em Aracati.

As duas novas lojas passarão a funcionar a partir do próximo mês de julho com a bandeira do Supermercado Pinheiro.

Com as duas aquisições, o Pinheiro chega a 18 lojas em dez municípios cearenses.

Mas, até o final deste ano, o Supermercado Pinheiro passará a ter uma rede de 20 lojas, com a próxima inauguração das unidades do Porto das Dunas, em Aquiraz, e de Maranguape, com o que o seu quadro de pessoal se elevará para mais de 2.500 colaboradores.



Para o empresário Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede, este é mais um movimento dentro da estratégia de consolidação da empresa como uma das principais organizações varejistas do Ceará.



“Nosso plano de expansão fortalece nossa missão de sermos o Bom Vizinho nas comunidades onde atuamos, gerando empregos e arrecadação tributária para o Estado”, diz Honório Pinheiro