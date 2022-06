Evangelho de hoje, 2ª feira, 06/06 (Mt 5,1-12a)

Naquele tempo: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: 'Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.

Reflexão - A felicidade aqui na terra está condicionada à experiência com o Amor de Deus

Diante dos ensinamentos de Jesus todos nós podemos avaliar se estamos sentindo a sua manifestação na nossa vida. Na medida em que vivemos as bem-aventuranças nós podemos medir a obra que Deus está fazendo no nosso coração e, consequentemente, nas nossas ações e no nosso viver como um todo. Ser bem-aventurado é ser feliz! O conceito de felicidade que o mundo prega é completamente diferente da felicidade que Deus planejou para a nossa vida. Ser pobre, aflito, manso, faminto, misericordioso, puro de coração, promotor da paz, perseguido, insultado, na concepção humana é, na realidade, uma infelicidade. Porém, se nos aprofundarmos na sabedoria de Deus, o Espírito nos convencerá de que tudo isso é inerente à nossa condição humana. Ao nos reconhecermos completamente dependentes da misericórdia do nosso Pai, então, todas essas dificuldades transformam-se em ocasiões para que experimentemos o Seu Amor infinito, e aí então, seremos realmente felizes. A nossa felicidade aqui na terra está condicionada à nossa experiência pessoal com o Amor de Deus. Nesse caso, todas as ocasiões em que somos mais provados são, justamente, os momentos em que mais temos a amostra da ação de Deus na nossa vida. Portanto, para avaliar se somos tudo isto a que se refere o Evangelho, precisamos verificar se sentimos o reino dos céus, se nos sentimos consolados, se temos bons relacionamentos, se buscamos a santidade, se estamos provando da misericórdia, se temos comunhão com Deus, se nos consideramos filhos de Deus, se estamos sendo perseguidos, se vivemos alegres apesar das humilhações e dificuldades do reino. - Você é bem-aventurado (a)? – O que falta para você viver das bem-aventuranças? – Você confia que Deus o (a) alimentará e sempre matará a sua sede de justiça? Você sabia que quem persegue a justiça, tem sede de fazer o bem, deseja que o outro melhore também? Que justo é que todos sejam bons? - Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas. Você é capaz de conquistá-las com mansidão?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO