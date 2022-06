Salão de Móveis do Ceará em Marco atrai grandes compradores

É um sucesso a 3ª edição do Salão de Móveis do Ceará, que, desde quarta-feira, 1, se realiza na cidade de Marco, no Norte do Ceará, sede do principal Polo Moveleiro do Nordeste.

Promovido pelo Sindicato das Indústrias de Mobiliário do Ceará (SindiMóveis), o evento deste ano alcança, outra vez, seu objetivo: incrementar novos negócios para as dezenas de pequenas e médias indústrias de móveis do Estado.

O Salão de Móveis do Ceará é uma realização SindMóveis e dos Fabricantes Associados de Marco (Fama), que se uniram, pela terceira vez, para fomentar vendas para as indústrias moveleiras da região de Marco.A primeira e segunda edição aconteceram em 2018 e 2019, respectivamente, e promoveram excelentes resultados para o setor, que dá emprego a 6 mil pessoas, de forma direta e indireta. No ano passado, por causa da pandemia, ele não se realizou.

Participam do Salão de Móveis mais de 80 compradores de diversas regiões do país, que conhecem a qualidade e o design clássico e moderno dos fabricantes cearenses.

O evento foi aberto no dia 1 de junho, no auditório do Grupo Jacaúna, seguido de jantar para os compradores convidados. No dia seguinte, os compradores visitaram os estandes dos expositores e visitaram as fábricas de móveis de Marco.

O terceiro foi dedicado às rodadas de negócios e visita aos estandes e, ainda, ao Parque Nacional de Jericoacoara, objetivando apoiar o turismo ecológico e sustentável da região norte do Ceará.

De acordo com Presidente do Fama, Leonardo Aguiar, o Salão de Móveis consolida-se como um importante evento nacional do setor.

“Com o apoio de importantes instituições, como o Governo do Estado, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), foi possível trazer compradores, distribuidores e lojista de diferentes estados do Brasil para conhecer as potencialidades dos móveis da nossa região. Os compradores aceitaram de pronto nosso convite, reafirmando que a indústria moveleira do Ceará se destaca pela alta qualidade e sofisticação dos produtos no cenário nacional”, disse à coluna o presidente do SindMóbveis, Junior Osterno, acrescentando:

“O 3º Salão de Móveis de Marco é um sucesso. Todos os compradores estão a elogiar a qualidade e o requinte dos seus produtos. Com esse sucesso, a tendência é de que em 2023 a quantidade de expositores e compradores seja ainda maior. Contamos com parceiros importantes que apoiam o evento, como o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e o prefeito de Marco, Roger Aguiar”, concluiu Osterno Júnior.