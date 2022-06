Missão cearense vê na Dinamarca tecnologias de energia offshore

Hoje, uma nova Missão Empresarial e Governamental do Ceará inicia importante incursão pela Europa, focada exclusivamente na área das novas tecnologias de geração de energias renováveis, entre elas o Hidrogênio Verde.

Nesta terça-feira, 7, e amanhã, 8, a agenda dos cearenses cumpre-se na cidade de Elsbjerg, maior base portuária de produção offshore de petróleo da Dinamarca.

“Elsbjerg prepara-se para transformar-se na base da nova indústria dinamarquesa de energia eólica offshore”, disseram a esta coluna ontem à noite o empresário Lauro Fiúza Júnior, fundador, sócio e presidente do Conselho de Administração da Servtec Engenharia, e o engenheiro Júlio Cavalcante Neto, secretário Executivo de Comércio, Serviços e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do governo do Ceará, que integram o grupo.

Os dois confirmaram que a missão cearense tem um objetivo: “Conhecer o futuro agora, e no local onde ele se desenvolve”.

Além deles, estão no time cearense Adão Linhares, secretário Executivo de Energia da Seinfra; Joaquim Rolim, coordenador de Energia da Fiec; Tarique Cavalcante, diretor de Inovação do IFCE; Herbart Melo, Articulador de Inovação e Meio Ambiente do Sebrae-Ceará; e Cornelis Hulst, Chefe de Operações, e Felipe Guimarães, analista de Desenvolvimento de Logística do Porto do Pecém.

Os eventos desta semana na Dinamarca são o fecho de um esforço iniciado em 2019, quando o Ceará foi selecionado para participar do Projeto Innov-AL, parceria com a União Europeia para difundir a metodologia de Estratégia de Especialização Inteligente para desenvolvimento regional. Essa parceria colocou o estado do Ceará em contato com a região sul da Dinamarca, com foco no setor de energias renováveis com aplicação da Tecnologia da Informação e Comunicação nas estratégias mapeadas pelo interesse cearense no âmbito do projeto.

Desse esforço nasceu o agora intitulado Wind Energy Innovation Collaboration - INNOWIND Brazil & Denmark, celebrado pela parceria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet) com o Energy Cluster Denmark, com o Consulado Geral Real da Dinamarca no Brasil e com a empresa Vestas, considerada a maior do mundo na fabricação de aerogeradores eólicos, que tem uma unidade industrial em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo Júlio Cavalcante Neto, esse projeto posicionará, no Ceará, as competências e o know-how inovadores em energia eólica da Dinamarca, a fim de fortalecer a indústria eólica brasileira e toda sua cadeia de suprimentos, apoiando o desenvolvimento de um cluster inovador de energia no estado do Ceará.

“O projeto estimulará a exportação de tecnologia e serviços eólicos dinamarqueses para o Brasil e fortalecerá a cooperação entre os governos brasileiro e dinamarquês por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs)”, disse ele.

A programação prevista inclui visita aos dois portos dinamarqueses especialistas em Energia Eólica Offshore – o de Esbjerg e o de Odense. Além disto, haverá agendas com as empresas BlueWaterShipping, Semco Maritime, DEME Offshore4, Force Technology, Vestas, Cadeler, NKT Cables, Ørsted, Ramboll, Business Academy Southwest, e também com a própria Danish Energy Agency (DEA), financiadora do projeto, e com a European Energy.

Durante a programação da visita ao Porto de Esbjerg, que será feita entre 9 horas e 11h30, está prevista a apresentação de um vídeo, com 30 minutos de duração, sobre o Porto do Pecém. Antes, apresentação semelhante será feita pelo porto dinamarquês. Em seguida, a comitiva cearense visitará os locais do Porto de Esbjerg destinados ao desenvolvimento de projetos de geração eólica offshore, cuja tecnologia – segundo prevê o INNOWIND Brazil & Denmark – será repassada à indústria brasileira, a do Ceará no meio.

De 12 às 14 horas, após um lanche em que o sanduíche será o prato de resistência, a missão cearense terá reunião na sede do gigante Blue Water Shippin Group, onde a refeição será servida. A empresa atua em vários países do mundo. Seus executivos mostrarão seus produtos e serviços, após o que haverá um debate informal durante o qual os dinamarqueses falarão de sua experiência no Brasil, onde ela tem negócios.

Das 14h30 e 16 horas, a reunião será na Semco Maritime, empresa dinamarquesa especializada em engenharia, projeto, fabricação, instalação, serviço e manutenção de equipamentos offshore e gerenciamento abrangente em todas as fases dos projetos de energia.

Amanhã, os cearenses terão uma programação ainda mais pesada do que a prevista para hoje.