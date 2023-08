Xuxa diz que mansão de R$ 174 milhões vendida em Miami não é dela

A apresentadora Xuxa Meneghel negou que uma mansão vendida por R$ 174 milhões em Miami seja dela. “Essa casa nunca vi, nunca foi minha”, disse ela, por meio de um interlocutor, ao Notícias da TV.

Na segunda-feira (21), veículos de imprensa noticiaram que a brasileira teria faturado alto com a venda, já que a comprou em 1999 por 1 milhão de dólares, e a vendeu por US$ 35 milhões. Xuxa explicou que chegou a ter um apartamento e uma casa fora do Brasil, mas as residências já foram vendidas há muito tempo.

Conforme o TMZ, a suposta mansão de Xuxa foi comprada pelo rapper Rick Ross. A propriedade tem seis quartos e nove banheiros, foi construída em 1992 e ocupa mais de 900 metros quadrados de área útil em Star Island. A casa ainda conta com piscina aquecida, sala de entretenimento, um terraço com ampla vista para a água e uma doca de 12 metros.