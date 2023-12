Whindersson Nunes é criticado por pastor ao ganhar prêmio e rebate: 'não sou mentiroso'

O humorista Whindersson Nunes venceu a categoria “poder da influência” do Troféu Influência Digital 2023, que aconteceu na quinta-feira (30), no Rio de Janeiro. Em agradecimento ao prêmio, o artista publicou um longo texto e uma série de imagens em seu Instagram, e em uma das fotos apareceu com um cigarro entre os lábios.

No entanto, o nordestino acabou sendo criticado pelo pastor Guilherme Batista na internet por sua atitude.

“Não sei o que pode se ensinar postando fotos fumando! Ensina no trabalho incrível que faz nas redes sociais, e desensina o dobro ao postar essas fotos fumando. Muitos jovens te acompanham e te seguem e isso influencia claramente na vida de muitos”, disse o pastor.

Whindersson rebateu a crítica: “É porque mentir é pecado, pastor, e eu não sou mentiroso, eu sou maconheiro mesmo”.

O Troféu Influência Digital 2023 aconteceu no hotel Copacabana Palace, e contou com a presença de influenciadores como Luva de Pedreiro e Rafaella Santos, irmã de Neymar.