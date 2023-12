Influenciador que deu iPhones para convidados se casa na Paraíba

O influenciador digital Hytalo Santos, que viralizou nos últimos dias ao presentear os convidados de seu casamento com um iPhone 15 Pro Max, se casou nesta quinta-feira (30), em Paraíba, com o também influenciador Euro.

Veja também

Os noivos mostraram os looks nas redes sociais. Enquanto Hytalo optou por um look branco, com véu e buquê de rosas, Euro usou um paletó preto com aplicações douradas.

Conforme o Extra, o casal desembolsou R$ 700 mil na compra dos celulares para os convidados. Com todos os gastos, a festa chegou à casa dos R$ 4 milhões.

O casório começou no final da tarde, no Rio Boqueirão, em Cajazeiras. E Hytalo se queixou de que a festa estava vazia. "Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados", disse, no Instagram. "Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol", comentou.

Os noivos estão juntos há cinco anos. Hytalo tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, e se tornou famoso por conta de vídeos em que mostrava sua destreza em dançar brega funk. Já Euro tem mais de 3 milhões de fãs que o acompanham na rede social, e se descreve como empresário, cantor, compositor e youtuber.