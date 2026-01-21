Wagner Moura e Mia Goth se encontram em bastidores de desfile em Paris; veja vídeo

Os atores Wagner Moura e Mia Goth ganharam as redes sociais ao aparecerem juntos nos bastidores do desfile da Dior, durante a Semana de Moda de Paris, na França, nesta quarta-feira (21).

Em vídeos que circulam na internet, Wagner e Mia são vistos interagindo e conversando em português de forma descontraída. A fluência de Mia no idioma chamou a atenção dos fãs. Ela é neta da atriz brasileira Maria Gladys, por isso a familiaridade com a língua.

Nas imagens, Wagner e Mia aparecem se cumprimentando com um abraço e apertos de mão. Durante a conversa, Mia perguntou a Wagner em português: "Você está bem?" e o ator brasileiro respondeu: "Estou bem. É sempre bom te ver".

Esta não é a primeira vez que os artistas são flagrados interagindo em público. Nos últimos meses, eles têm se encontrado em diversos festivais de cinema e cerimônias de premiação da indústria.

Legenda: Nas imagens, Wagner e Mia aparecem se cumprimentando com um abraço e apertos de mão. Foto: Reprodução/X.

Mia Goth é protagonista de "Frankenstein", produção de Guillermo del Toro vencedora de categorias no Critics Choice Awards. Já Wagner Moura ganhou os holofotes do mundo do cinema pelo trabalho no filme "O Agente Secreto", vencedor do Globo de Ouro.