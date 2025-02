Viviane Araújo quer entrar no Guiness Book por ser 'rainha mais longeva' do Carnaval

Viviane Araújo participou, no domingo (3), do primeiro ensaio técnico da Mancha Verde, no Anhembi, em São Paulo, e disse que gostaria de entrar no Guiness Book por exercer a função de rainha de bateria há mais de 15 anos.

“Não sei [se tem essa categoria], mas acho que vou dar uma olhada nisso aí. Até quem falou isso para mim foi o Ailton: ‘Cara, você tem que ver isso, porque eu acho que já dá para entrar no Guinness’”, contou ela, ao portal Léo Dias.

Elogios

Nas redes sociais, a ex-companheira do cantor Belo publicou uma foto do look escolhido para o ensaio, e foi muito elogiada, inclusive por famosos: “Que linda”, escreveu a cantora Solange Almeida.

“Apoteótica”, disse a ex-BBB Thelminha. “Lindíssima. Amei essa manga de fitinhas do Bonfim”, publicou a atriz Tereza Seiblitz.

No Rio de Janeiro, Vivi desfila à frente da bateria do Salgueiro há 16 anos.

Vídeo: https://www.instagram.com/p/DFl8-pZsd2Y/