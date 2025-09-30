Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de virgem
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de virgem

A Lua segue crescente em Capricórnio, e o céu nos chama ao trabalho interno e externo. A cada passo, a pergunta é: o que você está construindo na sua vida? É aquela casa de palha que qualquer lobo derruba? Ou uma casa de tijolos - aquela que só pode ser construída com a força do amadurecimento? Capricórnio é regido por Saturno, que neste momento caminha retrógrado em Peixes, lembrando que o tempo não é apenas cronológico, mas também espiritual. É como se estivéssemos vivendo um período de regeneração, onde precisamos revisitar estruturas internas para então erguer novas bases mais sólidas e alinhadas com nossa verdade.

A Lua Crescente pode trazer desafios, mas também é a chance de fortalecer nossos músculos da paciência e da disciplina. Nada deve abalar suas estruturas. É tempo de colocar a mão na massa, assumir responsabilidades e seguir em frente, porque a vida pede movimento.

O que está brotando agora vem da intenção que você semeou na Lua Nova. O céu convida a agradecer o que está ficando para trás e a receber com entusiasmo o que nasce. Quando você se alinha ao seu servir no mundo, começa a investir em si mesmo, investe no futuro e, consequentemente, colabora com o coletivo. Às vezes o caminho é duro, mas também pode ser simples: basta seguir o curso. Se perder o ritmo, volte ao começo. Porque tudo é começo, meio e FIM.

A Lua de hoje ensina que a jornada é contínua, como a cabra capricorniana subindo a montanha em busca de horizontes mais verdes. Permaneça aberto e flexível, celebre suas conquistas e reconheça que cada esforço trará frutos. As provações existem para serem superadas — e tudo passa. Não é o FIM, pode ser o meio, ou até o início de algo maior.

A vida é encruzilhada, é passagem, ritual. Reconheça sua conexão com o todo, com algo maior. E vamos finalizar setembro, finalizar os ciclos com a sabedoria de Raul Seixas: “Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar... Eu sou a vela que acende. Eu sou a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar. Que eu sou feito da terra. Do fogo, da água e do ar… Eu sou o início, o fim e o meio.”

E talvez seja isso que o céu nos revela: somos início, fim e meio, ao mesmo tempo. Eu te convido sempre a "dançar com os 4 elementos sob o altar das estrelas.

Signo de Virgem hoje

Para você, Virginiano, que nasceu para servir e transformar com suas mãos. Você veio ao mundo para mostrar que a perfeição não está no controle, mas no cuidado diário, nos detalhes que ninguém vê. Sua missão é curar pela dedicação e pelo amor ao simples.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
Cena da próxima temporada de Bridgerton, com um casal dancando usando máscaras
Zoeira

Netflix divulga pôster da 4ª temporada de Bridgerton e anuncia estreia para 2026

Plataforma já renovou a produção para mais duas temporadas

Redação
29 de Setembro de 2025
Keith Urban e Nicole Kidman se abraçam em tapete vermelho de premiação country
Zoeira

Após 19 anos de casamento, Nicole Kidman e Keith Urban se separam

Segundo pessoas próximas ao casal, atriz vem tentando manter o casamento, mas foi o cantor quem saiu de casa

Redação
29 de Setembro de 2025
Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio
Zoeira

Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio

Criado como ajudante para controlar o mato em uma chácara de Sapucaia, animal da raça tabanel virou xodó da família e ganhou perfil nas redes sociais

Maria Clarice Sousa*
29 de Setembro de 2025
Um homem canta ao microfone em um evento, usando camisa clara, anel e relógio. Ele está sorrindo e transmite energia no palco.
Zoeira

Morre aos 66 anos Marquinho PQD, referência do samba no Rio

Sambista construiu carreira de mais de 40 anos e deixou parcerias marcantes com grandes nomes da música

Redação
29 de Setembro de 2025
Foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, segurando o Big Fone, na casa do reality show
Zoeira

BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos

Público terá o poder de votar para substituir qualquer jogador da casa

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra rapper Oruam, com cabelo com tranças e expressão séria, usando jaqueta preta e beanie, sentado no interior de um carro escuro.
Zoeira

Oruam segue preso três dias após STJ determinar soltura

Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) explicou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a revogação da prisão do artista

Redação
29 de Setembro de 2025
Berta Loran em uma das produções da TV Globo.
Zoeira

Berta Loran passou por dois abortos que a impediram de ter filhos: 'Não sei como não morri'

A atriz faleceu nesse domingo (28), no Rio de Janeiro

Redação
29 de Setembro de 2025
atriz berta loran. ela veste roupa preta e leva a mão em direção a boca.
Zoeira

Morre, aos 99 anos, a atriz Berta Loran

Artista estava internada em um hospital em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro

Redação
29 de Setembro de 2025