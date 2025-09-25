Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de virgem
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de virgem

Hoje, com a Lua em Escorpião fazendo sextil com o Nodo Norte e trígono com o Nodo Sul, somos conduzidos a um ponto sensível e sagrado de transformação interna. A vida nos convida a abrir mão do controle e confiar no fluxo invisível que organiza os caminhos. É um dia que pede introspecção, escuta profunda e coragem de soltar o que não serve mais, para abrir espaço ao novo que deseja nascer.
Este é o tipo de dia em que você compreende que a força não está no esforço, mas na entrega sábia e segura ao que seu coração já sabe. A sua intuição estará afiada. E o seu valor não depende de quanto você faz, mas de quem você é quando não está tentando provar nada.
Quanto mais você solta, mais leveza e alinhamento com seu caminho maior você encontra.
Não se apegue ao que "parece seguro". Não force resultados e não tente controlar o que é do outro.

Signo de Virgem hoje

Você está sendo convidado(a) a abrir mão da exigência por perfeição. O valor está em permitir o processo acontecer, mesmo com imperfeições. Liberar o controle abre espaço para leveza e criatividade.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

