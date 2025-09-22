Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de touro
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de touro

A segunda-feira amanhece com a Lua em Libra — e com ela, o corpo já sussurra: “equilíbrio, por favor.” Não um equilíbrio forçado, de quem tenta agradar todo mundo, mas aquele que nasce do silêncio que você cultiva quando não precisa se provar.
É um dia de olhar para o espelho das relações e se perguntar: onde estou me colocando? Estou na minha metade da ponte… ou atravessando por medo de ser deixada pra trás?
A presença de Vênus em Virgem deixa tudo mais sóbrio, mais real. Ela te convida a abandonar o excesso de performance e valorizar o que está por trás do que é visível: o gesto silencioso, o cuidado invisível, a excelência nos detalhes que quase ninguém vê — mas que você sabe que estão lá.
Hoje, o amor próprio se expressa em planilhas bem feitas, em um café coado com atenção, na cama arrumada antes de começar o dia. E também no sim que você dá pra si mesma, quando escolhe não correr.
E aí… antes mesmo do sol nascer, Marte entra em Escorpião. Esse é um acontecimento profundo. Marte, planeta da ação, da iniciativa, agora mergulha nas águas do signo que cava, que quer a verdade, que não tem medo de olhar nos olhos do que dói — desde que isso leve à transformação. Ou seja: se você vinha protelando mudanças porque “não era o momento”… hoje, a desculpa evapora. A coragem não precisa mais ser gritada. Ela vem do íntimo, como uma decisão silenciosa: eu não volto mais pro que me adoece.
À tarde, às 15:20, o Sol também muda de signo. Ele entra em Libra. E com isso, o Equinócio de Primavera se abre: a luz e a sombra se equilibram. Dia e noite têm a mesma duração. Tudo na natureza nos lembra que existe beleza em recomeçar, mas existe força em respeitar o tempo da semente. Nada floresce no grito.
Hoje não é um dia de grandes resoluções — mas é um dia de escuta profunda. É dia de se cuidar como quem prepara a terra para o que vai nascer.
Pode anotar no caderno, se quiser:
- O que eu quero ver florescer em mim nos próximos 3 meses?
- Que acordos eu preciso rever?
- Qual transformação pede passagem?

Signo de Touro hoje

Vênus, sua regente, em Virgem, quer te lembrar que o amor mora nos detalhes — e que o autocuidado mais potente nem sempre é glamouroso. Organizar sua rotina hoje é um ato de autoamor. O novo ciclo pede consistência mais do que promessas.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
Li Marttins e JP Mantovani e filha posam para foto em praia
Zoeira

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

Redação
21 de Setembro de 2025
Foto das apresentadoras do Fantástico Poliana Abritta e Maju Coutinho, sentadas no estúdio do Fantástico.
Zoeira

Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (21/09)?

O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck"

Redação
21 de Setembro de 2025
JP Mantovani tirando uma selfie em uma academia enquanto aponta para a blusa que está vestindo
Zoeira

Morre JP Mantovani, modelo e marido de Li Marttins, ex-Rouge, aos 46 anos

O influencer sofreu um acidente de moto na madrugada deste domingo (21), em São Paulo

Redação
21 de Setembro de 2025
Foto da apresentadora Patrícia Abravanel durante o programa Silvio Santos, em um auditório repleto de pessoas.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (21/09)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem do Luciano Huck para matéria sobre a Dança dos Famosos.
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (21/09)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck

Redação
21 de Setembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/09) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/09) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'

Redação
21 de Setembro de 2025
Virginia Fonseca coroada como Rainha de Bateria da Grande Rio, usando faixa e coroa, ao lado da antiga rainha da escola de samba, Paolla Oliveira
Zoeira

Virginia estreia como rainha da Grande Rio e promete 'melhorar até fevereiro'

Apresentadora foi coroada neste sábado (20) e usou figurinos exclusivos com mais de 15 mil cristais, franjas pesadas e muito brilho

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem mostra o cantor Daniel
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (21/09)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
21 de Setembro de 2025