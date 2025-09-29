Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (29/9)

Entramos na fase da Lua Crescente em Capricórnio, dentro da lunação virginiana. Agora, os projetos e intenções plantados na Lua Nova precisam de disciplina, esforço e paciência para crescer. A energia capricorniana pede responsabilidade, foco e constância: tudo o que você fizer com dedicação nesta semana terá bases mais sólidas para o futuro.

Signo de Sagitário hoje

Os temas materiais e financeiros pedem atenção e responsabilidade. É hora de organizar recursos, definir prioridades e agir com paciência. O crescimento acontece quando você une fé com planejamento realista.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.