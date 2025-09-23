Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (23/9)

A terça começa sob a oposição entre Sol e Netuno, pedindo calma e silêncio interior. Pode haver uma baixa de energia ou certa confusão mental, por isso, acalme sua mente. Há uma sementinha sendo preparada dentro de você, pronta para se desenvolver ao longo da semana — respeite esse tempo de gestação interior.

A Lua Nova em Libra marca este momento como um chamado para semear. É tempo de plantar intenções que, em breve, se tornarão frutos. Mas lembre-se: o universo é um solo fértil que responde ao que você vibra. Se você planta medo, colhe estagnação. Se planta confiança, amor e harmonia, colherá frutos doces e abundantes. Quais sementes vibracionais você deseja lançar hoje?

O céu está profundamente tomado por elementos de água: Júpiter em Câncer expande a sensibilidade e o cuidado; Nodo Norte em Peixes chama para a fé e a entrega; Marte em Escorpião desperta intensidade e coragem. Essa força aquática nos lembra que nossas emoções não ficam apenas no coração: elas se transformam em energia, influenciam o corpo físico, moldam pensamentos e resultados no mundo.

A soma de nossas emoções, pensamentos e ações cria uma frequência — nossa assinatura vibracional. É isso que emitimos ao universo, e é isso que volta para nós. Se sentimos medo da mudança, comunicamos estagnação, e a vida entende que é para permanecer igual. Mas se escolhemos vibrar coragem, amor e abertura, abrimos espaço para que a vida responda com novos caminhos e oportunidades.

Com Sol e Lua em Libra, o céu reforça a lei da ação e reação: tudo o que vai, volta. O universo é um espelho fiel da frequência que você sustenta. Se deseja resultados diferentes, comece ajustando sua vibração interna.

Ao longo do dia, a Lua em quadratura com Júpiter pode trazer imprevistos, mas também soluções possíveis se você souber equilibrar emoções e razão. E, para fechar, o Sol em trígono com Urano traz uma centelha de inovação: uma saída genial pode surgir, rompendo padrões e iluminando novas possibilidades.

Signo de Sagitário hoje

A quadratura da Lua com Júpiter, seu regente, pode gerar ansiedade e exageros. Escolha plantar equilíbrio e fé em vez de excesso. No fim do dia, uma oportunidade inesperada pode surgir em grupos ou conexões sociais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.