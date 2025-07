Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (19/7)

A Lua segue firme no signo de Touro e forma uma quadratura com Mercúrio retrógrado em Leão logo cedo. Palavras atravessadas, mal-entendidos e conversas mal interpretadas podem abrir feridas antigas — então respire fundo antes de responder. Nem tudo precisa ser dito de imediato.



Pode ser um bom dia para observar seus apegos: o que você insiste em manter, mesmo sabendo que já não faz sentido? O céu pede humildade, escuta e revisão.



Mais tarde, a Lua se harmoniza com Marte, e isso ajuda a canalizar a energia para ações práticas. Organize sua casa, cuide de algo que precisa de atenção, simplifique pendências. Um sábado produtivo pode ser terapêutico.



Dica para o sábado:

→ Evite conversas impulsivas.

→ Reorganize algo que está bagunçado.

→ Faça algo com as mãos: cozinhe, limpe, escreva, plante.

→ E lembre-se: desacelerar também é uma forma de sabedoria.

♈ Áries

Pode ser difícil manter a paciência hoje, especialmente diante de falas atravessadas ou posturas inflexíveis. Reflita antes de reagir — às vezes o silêncio resolve mais do que um embate. Aproveite para cuidar das finanças ou organizar suas prioridades.



♉ Touro

Com a Lua em seu signo tensionando Mercúrio, há risco de conflitos de ego. Cuidado com teimosias e mágoas mal resolvidas. Use o sábado para se reconectar com seu corpo e com o que te traz segurança real, não ilusória.



♊ Gêmeos

O dia pode trazer revelações internas importantes, mas para isso, é preciso ouvir o que sua intuição está tentando dizer. Evite fofocas, ruídos mentais ou distrações demais. Reserve um tempo para descansar e reorganizar suas ideias.



♋ Câncer

Conversas com amigos ou grupos podem se tornar tensas se houver julgamento ou orgulho em jogo. Não entre em disputas desnecessárias. Sábado ideal para reavaliar seus planos para o futuro e se conectar com quem realmente soma.



♌ Leão

Mercúrio retrógrado no seu signo em tensão com a Lua pode fazer você se sentir incompreendido. Evite impor sua visão — escute também. Questões profissionais ou de imagem pedem uma dose de humildade e pé no chão.



♍ Virgem

Um sábado excelente para estudar, refletir e revisar algo que você quer comunicar ao mundo. Mas cuidado com críticas excessivas ou verdades ditas sem tato. Tente observar a vida com mais leveza e menos cobrança.



♎ Libra

Pode surgir alguma tensão em parcerias, especialmente se houver expectativas mal comunicadas. Tenha cuidado para não fechar o coração por orgulho. O dia é bom para colocar as finanças em ordem e olhar com carinho para o que você precisa deixar ir.



♏ Escorpião

Relacionamentos à flor da pele. As emoções pedem espaço para respirar, mas sem controle ou manipulação. Cuidado com mágoas antigas voltando à tona. O sábado convida a entender o outro com mais empatia — e a se reorganizar por dentro.



♐ Sagitário

Talvez você perceba hoje que está sobrecarregando o corpo e a mente com tarefas que já não fazem sentido. O céu pede simplicidade, rotina e cuidado com as palavras no ambiente de trabalho. Escute os sinais do seu corpo.



♑ Capricórnio

A tendência é querer que tudo saia do seu jeito hoje — mas talvez isso gere atrito com quem pensa diferente. Cuidado para não impor sua visão sem escutar. Use a energia do dia para canalizar em algo criativo ou prazeroso.



♒ Aquário

A casa, a família ou suas raízes podem ser temas centrais hoje. Cuidado com conversas atravessadas ou julgamentos dentro do lar. Aproveite para limpar, doar, organizar — e com isso, dar espaço também para curar velhas emoções.



♓ Peixes

Sua sensibilidade pode captar muita coisa nas entrelinhas hoje, mas cuidado para não interpretar tudo como crítica. Nem todo silêncio é rejeição. Um bom sábado para escrever, descansar a mente e filtrar melhor o que você anda absorvendo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.