Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (26/9)

"O mundo está ao contrário e ninguém reparou..."



Hoje o céu se desenha como um espelho d’água: reflete o que você vê… e também o que você evita olhar. Tem muita coisa para soltar — e muita coisa querendo se revelar.

Saturno retrógrado em Peixes forma um trígono com Júpiter em Câncer, e esse encontro poderoso é um divisor de águas no seu processo de amadurecimento emocional e espiritual. Saturno delimita, dá forma, impõe limites. Júpiter amplia, abre caminhos, traz significado e oportunidades. Mas, e se a expansão que você espera estiver bloqueada por uma ilusão que você ainda insiste em carregar? E se o próximo passo só for possível quando você encarar o que tem evitado dentro de si?

Saturno em Peixes está te chamando para dissolver padrões, desmanchar enganos, parar de repetir histórias que não são suas. O autoengano cansa. A fuga adia. A negação pesa.

E agora, chegou o momento de soltar a borda e nadar até o meio.É no meio que a mágica acontece. Chega de segurar a onda, se reinvente.





Às 18h, a Lua entra em Sagitário e muda o clima. O que antes era denso, agora ganha leveza. Você sai das entranhas. E o que era dúvida se transforma em busca. O que era dor, pode virar riso. Sexta-feira à noite pode trazer aquele sopro de esperança. Um desejo de sair, rir, dançar, viajar — mesmo que seja dentro de você.

Reflita com o céu de hoje:

Qual história antiga você está pronto(a) para colocar um FIM?

Signo de Leão hoje

Saturno em Peixes exige que você revise o que foi idealizado no amor e no prazer — as expectativas fantasiosas se desfazem. Júpiter em Câncer reforça que sua expressão íntima pode florescer se for nutrida de verdade e presença.

Conselho: Desapegue da máscara perfeita no amor. Quanto mais real você for, mais valerá.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.