Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (9/7)

A quarta começa com a Lua em Capricórnio se preparando para transbordar na fase Cheia, o que já anuncia um aumento de sensibilidade e tensão. Mas os aspectos do dia exigem estrutura emocional: quadraturas com Saturno e Netuno, e uma oposição a Júpiter, que podem colocar à prova a sua maturidade.

Você pode se sentir limitado, julgado ou emocionalmente desorganizado. Mas, antes de reagir, pare, respire e pergunte: isso é real ou é só a história que estou contando pra mim?

Evite exageros, contenha os impulsos e não se feche para o mundo. Esse desconforto é um convite ao crescimento.

Signo de Capricórnio hoje

A lua está no seu signo e com ela, vem à tona tudo o que você precisa amadurecer. Pode bater uma vontade de se fechar ou controlar tudo. Mas o verdadeiro controle está em aceitar que você também sente, e tudo bem não ter todas as respostas agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.