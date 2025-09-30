Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de capricórnio
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de capricórnio

A Lua segue crescente em Capricórnio, e o céu nos chama ao trabalho interno e externo. A cada passo, a pergunta é: o que você está construindo na sua vida? É aquela casa de palha que qualquer lobo derruba? Ou uma casa de tijolos - aquela que só pode ser construída com a força do amadurecimento? Capricórnio é regido por Saturno, que neste momento caminha retrógrado em Peixes, lembrando que o tempo não é apenas cronológico, mas também espiritual. É como se estivéssemos vivendo um período de regeneração, onde precisamos revisitar estruturas internas para então erguer novas bases mais sólidas e alinhadas com nossa verdade.

A Lua Crescente pode trazer desafios, mas também é a chance de fortalecer nossos músculos da paciência e da disciplina. Nada deve abalar suas estruturas. É tempo de colocar a mão na massa, assumir responsabilidades e seguir em frente, porque a vida pede movimento.

O que está brotando agora vem da intenção que você semeou na Lua Nova. O céu convida a agradecer o que está ficando para trás e a receber com entusiasmo o que nasce. Quando você se alinha ao seu servir no mundo, começa a investir em si mesmo, investe no futuro e, consequentemente, colabora com o coletivo. Às vezes o caminho é duro, mas também pode ser simples: basta seguir o curso. Se perder o ritmo, volte ao começo. Porque tudo é começo, meio e FIM.

A Lua de hoje ensina que a jornada é contínua, como a cabra capricorniana subindo a montanha em busca de horizontes mais verdes. Permaneça aberto e flexível, celebre suas conquistas e reconheça que cada esforço trará frutos. As provações existem para serem superadas — e tudo passa. Não é o FIM, pode ser o meio, ou até o início de algo maior.

A vida é encruzilhada, é passagem, ritual. Reconheça sua conexão com o todo, com algo maior. E vamos finalizar setembro, finalizar os ciclos com a sabedoria de Raul Seixas: “Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar... Eu sou a vela que acende. Eu sou a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar. Que eu sou feito da terra. Do fogo, da água e do ar… Eu sou o início, o fim e o meio.”

E talvez seja isso que o céu nos revela: somos início, fim e meio, ao mesmo tempo. Eu te convido sempre a "dançar com os 4 elementos sob o altar das estrelas.

Signo de Capricórnio hoje

Para você, Capricorniano, que nasceu para escalar montanhas e construir o futuro. Você veio ao mundo para ensinar que paciência e disciplina podem transformar sonhos em realidade. Cada degrau seu é conquista e exemplo de perseverança.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
Cena da próxima temporada de Bridgerton, com um casal dancando usando máscaras
Zoeira

Netflix divulga pôster da 4ª temporada de Bridgerton e anuncia estreia para 2026

Plataforma já renovou a produção para mais duas temporadas

Redação
29 de Setembro de 2025
Keith Urban e Nicole Kidman se abraçam em tapete vermelho de premiação country
Zoeira

Após 19 anos de casamento, Nicole Kidman e Keith Urban se separam

Segundo pessoas próximas ao casal, atriz vem tentando manter o casamento, mas foi o cantor quem saiu de casa

Redação
29 de Setembro de 2025
Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio
Zoeira

Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio

Criado como ajudante para controlar o mato em uma chácara de Sapucaia, animal da raça tabanel virou xodó da família e ganhou perfil nas redes sociais

Maria Clarice Sousa*
29 de Setembro de 2025
Um homem canta ao microfone em um evento, usando camisa clara, anel e relógio. Ele está sorrindo e transmite energia no palco.
Zoeira

Morre aos 66 anos Marquinho PQD, referência do samba no Rio

Sambista construiu carreira de mais de 40 anos e deixou parcerias marcantes com grandes nomes da música

Redação
29 de Setembro de 2025
Foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, segurando o Big Fone, na casa do reality show
Zoeira

BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos

Público terá o poder de votar para substituir qualquer jogador da casa

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra rapper Oruam, com cabelo com tranças e expressão séria, usando jaqueta preta e beanie, sentado no interior de um carro escuro.
Zoeira

Oruam segue preso três dias após STJ determinar soltura

Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) explicou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a revogação da prisão do artista

Redação
29 de Setembro de 2025
Berta Loran em uma das produções da TV Globo.
Zoeira

Berta Loran passou por dois abortos que a impediram de ter filhos: 'Não sei como não morri'

A atriz faleceu nesse domingo (28), no Rio de Janeiro

Redação
29 de Setembro de 2025
atriz berta loran. ela veste roupa preta e leva a mão em direção a boca.
Zoeira

Morre, aos 99 anos, a atriz Berta Loran

Artista estava internada em um hospital em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro

Redação
29 de Setembro de 2025