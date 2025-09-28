Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (28/9)

Neste domingo, a Lua em Sagitário traz entusiasmo, mas convida também à consciência. Pela manhã, ela faz um aspecto harmonioso com Mercúrio, favorecendo conversas inspiradoras, clareza de pensamento e uma visão mais ampla sobre questões importantes. No entanto, ao longo do dia, a Lua se encontra em quadratura com os nodos lunares, apontando para dilemas de destino: aquilo que não pode mais ser mudado precisa ser aceito, e o que pode ser transformado pede coragem e sabedoria. É um momento de lucidez para entender o que já não faz parte do seu caminho e seguir em frente mais leve.

Signo de Câncer hoje

O cotidiano pode trazer sinais de que certas rotinas já não servem mais. O convite é deixar ir hábitos que drenam sua energia. Acolha-se com carinho e escolha práticas que sustentem sua saúde e bem-estar daqui para frente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.