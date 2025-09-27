Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (27/9)

O céu de sábado traz a Lua em Sagitário, abrindo espaço para entusiasmo, movimento e expansão. Pela manhã, ela faz um sextil com o Sol em Libra, estimulando encontros, trocas harmoniosas e um desejo de leveza e socialização. Já no meio da tarde, por volta das 15h, a Lua forma uma quadratura com Virgem, o que pode gerar certa tensão entre o desejo de liberdade e a necessidade de organização. É um convite para equilibrar espontaneidade com responsabilidade, evitando excessos e dispersões.

Signo de Câncer hoje

A rotina pede ajustes, mas o chamado é para maior flexibilidade. Organize-se sem perder a leveza. Que tal ouvir mais o outro? Nem sempre você tem razão. Está tudo bem ouvir, errar, abrir mão de algum pensamento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.