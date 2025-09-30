Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/9)

A Lua segue crescente em Capricórnio, e o céu nos chama ao trabalho interno e externo. A cada passo, a pergunta é: o que você está construindo na sua vida? É aquela casa de palha que qualquer lobo derruba? Ou uma casa de tijolos - aquela que só pode ser construída com a força do amadurecimento? Capricórnio é regido por Saturno, que neste momento caminha retrógrado em Peixes, lembrando que o tempo não é apenas cronológico, mas também espiritual. É como se estivéssemos vivendo um período de regeneração, onde precisamos revisitar estruturas internas para então erguer novas bases mais sólidas e alinhadas com nossa verdade.



A Lua Crescente pode trazer desafios, mas também é a chance de fortalecer nossos músculos da paciência e da disciplina. Nada deve abalar suas estruturas. É tempo de colocar a mão na massa, assumir responsabilidades e seguir em frente, porque a vida pede movimento.



O que está brotando agora vem da intenção que você semeou na Lua Nova. O céu convida a agradecer o que está ficando para trás e a receber com entusiasmo o que nasce. Quando você se alinha ao seu servir no mundo, começa a investir em si mesmo, investe no futuro e, consequentemente, colabora com o coletivo. Às vezes o caminho é duro, mas também pode ser simples: basta seguir o curso. Se perder o ritmo, volte ao começo. Porque tudo é começo, meio e FIM.



A Lua de hoje ensina que a jornada é contínua, como a cabra capricorniana subindo a montanha em busca de horizontes mais verdes. Permaneça aberto e flexível, celebre suas conquistas e reconheça que cada esforço trará frutos. As provações existem para serem superadas — e tudo passa. Não é o FIM, pode ser o meio, ou até o início de algo maior.



A vida é encruzilhada, é passagem, ritual. Reconheça sua conexão com o todo, com algo maior. E vamos finalizar setembro, finalizar os ciclos com a sabedoria de Raul Seixas: “Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar... Eu sou a vela que acende. Eu sou a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar. Que eu sou feito da terra. Do fogo, da água e do ar… Eu sou o início, o fim e o meio.”



E talvez seja isso que o céu nos revela: somos início, fim e meio, ao mesmo tempo. Eu te convido sempre a "dançar com os 4 elementos sob o altar das estrelas.

Signo de Áries hoje

Para você, Ariano, que nasceu para aprender a ter coragem e abrir caminhos. Você veio ao mundo para chutar portas, ousar e ser o primeiro a acreditar. Siga sem medo, porque é na sua chama que outras pessoas encontram inspiração para se mover.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.