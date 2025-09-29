Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Entramos na fase da Lua Crescente em Capricórnio, dentro da lunação virginiana. Agora, os projetos e intenções plantados na Lua Nova precisam de disciplina, esforço e paciência para crescer. A energia capricorniana pede responsabilidade, foco e constância: tudo o que você fizer com dedicação nesta semana terá bases mais sólidas para o futuro.

Signo de Áries hoje

O crescimento vem quando você se compromete de verdade com seus planos. Evite agir por impulso e mantenha constância. A disciplina pode ser seu maior aliado para conquistar espaço no trabalho e na vida prática.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

