Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (28/9)

Neste domingo, a Lua em Sagitário traz entusiasmo, mas convida também à consciência. Pela manhã, ela faz um aspecto harmonioso com Mercúrio, favorecendo conversas inspiradoras, clareza de pensamento e uma visão mais ampla sobre questões importantes. No entanto, ao longo do dia, a Lua se encontra em quadratura com os nodos lunares, apontando para dilemas de destino: aquilo que não pode mais ser mudado precisa ser aceito, e o que pode ser transformado pede coragem e sabedoria. É um momento de lucidez para entender o que já não faz parte do seu caminho e seguir em frente mais leve.

Signo de Aquário hoje

As conexões sociais trazem aprendizados importantes. Algumas amizades ou grupos já não caminham com você, e aceitar isso é libertador. Invista energia onde há afinidade real e trocas que nutrem o futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.