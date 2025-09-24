Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
No início do dia, o Sol em Libra formando trígono com Plutão (em Aquário) ativa uma força interior de regeneração: há poder para transformar o que não serve mais. Quando a Lua entra em Escorpião e, logo, se une a Marte, há uma intensidade emocional que chega forte. Você será convocado a mergulhar nas suas profundezas — aquilo que estava submerso agora quer emergir. E com essa Lua‑Marte, as emoções se inflamam; há um ímpeto para agir, porém sem clareza ainda de direção.
Entretanto, Lua e Marte formarão quadratura com Plutão — esse aspecto traz tensão, confrontos internos e externos. Algo escondido poderá provocar crise ou questionamento: uma sombra que precisa ser encarada. Plutão exige que olhemos o que escondemos — e que tudo isso seja liberado.
O dia te pressiona: reagir (explodir emocionalmente) ou transformar (agir com consciência)? A Lua escorpiana não faz birra, não dramatiza. Seu poder é o silêncio profundo e a regeneração interior. Você é chamado a usar esse poder agora.
Esse grande trígono de ar que se forma no céu não é apenas um movimento astrológico — ele é um chamado ao respiro consciente da alma. O ar que nos cerca é o mesmo que respiramos. Invisível, mas essencial. Presente, mas muitas vezes esquecido. E quando respiramos com presença, quando o vento entra pelas narinas, ele limpa, ele reorganiza, ele eleva.
O vento é também o mensageiro da liberdade — ele não se prende, ele se move. E quando você se alinha com ele, ele te leva exatamente para onde sua alma deseja ir. Voar alto. Voar leve. Voar com sabedoria. Ele te convida a olhar de cima, a enxergar o horizonte, a ver as múltiplas direções possíveis — e, no meio dessas direções, escolher a que mais vibra com a sua verdade.

...que o vento sopre para longe o que já não é seu.
...que o vento sopre para perto aquilo que te liberta.
...que o vento sopre para dentro de você as respostas que você está pronto para ouvir.
...que o vento sopre para o alto seus sonhos, para que eles ganhem asas.
...que o vento sopre leve, mas firme, te mostrando que voar não é fugir, é confiar.

Signo de Aquário hoje

Você é o próprio vento. O cosmos hoje sopra com a sua frequência.
As ideias que surgirem agora são sementes do futuro que só você pode trazer.
Permita-se ser canal, voz e ponte — sua visão é revolução.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

