Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de aquário
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de aquário

A terça começa sob a oposição entre Sol e Netuno, pedindo calma e silêncio interior. Pode haver uma baixa de energia ou certa confusão mental, por isso, acalme sua mente. Há uma sementinha sendo preparada dentro de você, pronta para se desenvolver ao longo da semana — respeite esse tempo de gestação interior.
A Lua Nova em Libra marca este momento como um chamado para semear. É tempo de plantar intenções que, em breve, se tornarão frutos. Mas lembre-se: o universo é um solo fértil que responde ao que você vibra. Se você planta medo, colhe estagnação. Se planta confiança, amor e harmonia, colherá frutos doces e abundantes. Quais sementes vibracionais você deseja lançar hoje?
O céu está profundamente tomado por elementos de água: Júpiter em Câncer expande a sensibilidade e o cuidado; Nodo Norte em Peixes chama para a fé e a entrega; Marte em Escorpião desperta intensidade e coragem. Essa força aquática nos lembra que nossas emoções não ficam apenas no coração: elas se transformam em energia, influenciam o corpo físico, moldam pensamentos e resultados no mundo.
A soma de nossas emoções, pensamentos e ações cria uma frequência — nossa assinatura vibracional. É isso que emitimos ao universo, e é isso que volta para nós. Se sentimos medo da mudança, comunicamos estagnação, e a vida entende que é para permanecer igual. Mas se escolhemos vibrar coragem, amor e abertura, abrimos espaço para que a vida responda com novos caminhos e oportunidades.
Com Sol e Lua em Libra, o céu reforça a lei da ação e reação: tudo o que vai, volta. O universo é um espelho fiel da frequência que você sustenta. Se deseja resultados diferentes, comece ajustando sua vibração interna.
Ao longo do dia, a Lua em quadratura com Júpiter pode trazer imprevistos, mas também soluções possíveis se você souber equilibrar emoções e razão. E, para fechar, o Sol em trígono com Urano traz uma centelha de inovação: uma saída genial pode surgir, rompendo padrões e iluminando novas possibilidades.

Signo de Aquário hoje

O trígono Sol–Urano favorece você diretamente, trazendo clareza e inovação. É um ótimo dia para plantar sementes ligadas a estudos, viagens e expansão. Permaneça aberto, pois algo inesperado pode mudar seus planos para melhor.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (23/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 21 minutos
Elenco do reality A Fazenda 17 reunido na sala de estar da casa
Zoeira

A Fazenda 17: Martina Sanzi vence a Prova de Fogo

Prova será exibida na noite desta segunda-feira (22)

Redação
22 de Setembro de 2025
Margareth irá desfilar em carro alegórico da Grande Rio.
Zoeira

Mãe de Virginia Fonseca também vai desfilar pela Grande Rio em 2026

Aos 59 anos, Margareth Serrão participará em carro alegórico da escola

Redação
22 de Setembro de 2025
Entrada do local do velório, no Cemitério Gethsêmani Anhanguera, em São Paulo. Familiares e amigos acompanham o traslado do corpo para o sepultamento.
Zoeira

Famosos comparecem ao velório de JP Mantovani, ex-Fazenda morto em acidente de moto

Corpo do modelo e influenciador foi velado em São Paulo nesta segunda-feira (22)

Redação
22 de Setembro de 2025
Bruna Biancardi rebateu Virginia e expôs desentendimento entre as duas
Zoeira

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca e expõe climão envolvendo Neymar

Esposa do jogador desmentiu versão da influenciadora sobre ligação polêmica e pediu para não ter mais seu nome citado

Redação
22 de Setembro de 2025
A série Derretendo Pouco a Pouco foi lançada originalmente em 2019.
Zoeira

Dorama 'Derretendo Pouco a Pouco' estreia no Globoplay

Série sul-coreana mistura romance, comédia e ficção científica

Redação
22 de Setembro de 2025
O ator Davi Malizia tem 10 anos
Zoeira

Ator mirim Davi Malizia passa por cirurgia de apendicite

Intérprete de Samir, em "Êta Mundo Melhor!" ficará em repouso até o dia 29 de setembro

Redação
22 de Setembro de 2025
Na foto, um Rafa Vitti sorridente, posa ao lado de sua esposa Tata Werneck de cabelo preso um pouco séria, criando um contraste divertido entre eles.
Zoeira

Tatá Werneck veste roupas da filha em trend divertida

Apresentadora entrou na trend 'Arrume-se comigo' usando roupas e até sapatos da filha de 5 anos

Redação
22 de Setembro de 2025
Carolina Dieckma ao lado de Preta Gil durante tratamento contra o câncer de intestino em Nova York
Zoeira

Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

A atriz, que atualmente interpreta Leila em "Vale Tudo", cantou música famosa da amiga

Geovana Almeida*
22 de Setembro de 2025