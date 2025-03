Veja como estão crianças e adolescentes do elenco de 'Tieta' após 35 anos da estreia da novela

"Tieta", um dos dramas de maior sucesso da televisão brasileira, está de volta no "Vale a Pena Ver de Novo". A obra, inspirada no romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, conta com um elenco de grandes nomes da arte cênica, que na época ainda eram crianças e adolescentes.

Confira como está parte do elenco hoje, 35 anos após a estreia da novela:

Danton Mello - Peto

Em 1989, Danton Mello interpretou "Peto" em "Tieta". Hoje, aos 49 anos, ele atua em "Garota do Momento", a atual trama das 18h da Globo.

Legenda: Danton Mello, irmão de Selton Mello, 52, tinha apenas 14 anos de idade quando interpretou Peto Foto: Reprodução/TV Globo

Embora fosse jovem na época, "Tieta" foi a quinta novela de Danton Mello. O artista iniciou sua carreira em 1984, fazendo figuração em "Corpo a Corpo", e posteriormente conquistou sucesso com seu personagem mirim em "A Gata Comeu", seu primeiro trabalho fixo em novelas.

Renata Castro Barbosa - Letícia

Antes de interpretar Letícia em "Tieta", Renata Cardoso estreou na televisão em "Vale Tudo", em 1988. Aos 15 anos, em 1989, ela viveu o primeiro amor da personagem com Peto, papel de Danton Mello, na novela de Aguinaldo Silva.

Legenda: Leticia, personagem de Renata Castro, tinha apenas 15 anos quando viveu seu primeiro ano Foto: Reprodução/TV Globo

Atualmente, Renata Cardoso apresenta o podcast "Pod, amiga?" ao lado da amiga e também atriz Gabriela Duarte.

Jonathan Nogueira - Edmundo

Aos 9 anos, Jonathan Azevedo viveu Edmundo. Na trama, o personagem era filho de Marcolino (Otávio Augusto) e Juraci (Ana Lúcia Torre). Três anos depois, o ator ganhou destaque na novela "O Dono do Mundo".

Legenda: Jonathan Nogueira trabalhou anos como vendedor, mas agora quer voltar à dramaturgia Foto: Reprodução/Redes sociais

No entanto, Jonathan Nogueira não continuou sua carreira como ator. Ele trabalhou como vendedor por anos, mas atualmente, aos 45 anos, está planejando retornar à dramaturgia

Ed Cardoso - Sabino

Aos 15 anos, Ed Cardoso interpretou Sabino. Apesar da pouca idade do personagem, Sabino teve sua primeira relação sexual com uma mulher, o que o tornou mal visto pelos moradores de Santana do Agreste.

No ano seguinte, Ed Cardoso fez Roberto na primeira versão de "Pantanal" (1990), na Manchete. Na história de Benedito Ruy Barbosa, o personagem morre ao ser atacado por uma sucuri.

Legenda: Ed largou a carreira de ator e hoje é funcionário público em Orlando, nos Estados Unidos Foto: Reprodução/Redes sociais

Ed não deu continuidade com a carreira de ator. Atualmente, ele é funcionário público em Orlando, nos Estados Unidos. Além de "Tieta" e "Pantanal", Ed Cardoso fez parte do elenco de "Hipertensão" e "Ti Ti Ti".

Guga Coelho - Bentinho

Aos 14 anos, Guga Coelho interpretou Bentinho. Ator e escritor, ele é filho de uma das autoras da novela, Ana Maria Moretzsohn, de 77 anos.

Legenda: O ator e escritor é filho de uma das autoras da novela, Ana Maria Moretzsohn, 77 Foto: Reprodução/Redes socias

Guga continuou sua carreira como ator e participou de diversas produções da Globo e Record, como "Despedida de Solteiro" (1992), "Tropicaliente" (1994), "Esplendor" (2000), "Sabor da Paixão" (2002), "Luz do Sol" (2007), "Dona Xepa" (2013), "Belaventura" (2017) e "Gênesis" (2021).