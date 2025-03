Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (11)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (11) vai ao ar às 17:05, após 'Vestida para Casar'. Nesse capítulo, Ricardo não entende Tieta, que confessa não saber o que fazer.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Ricardo não entende Tieta, que confessa não saber o que fazer. Ricardo pede que ela traga um especialista para examinar a mãe. Perpétua diz a Elisa que Timóteo arranjou outra mulher. Todos concordam com Ascânio que tem que haver um plebiscito para o povo decidir sobre a fábrica. Elisa briga com Bebê e acusa Timóteo. Ele não nega as acusações e ela decide que vai fazer o mesmo que o marido.

Osnar suspeita que Perpétua só acha que está cega e que vai se vingar de Tieta. Elisa convida Rosalvo para jantar. Perpétua fala a Ricardo do horror que é estar cega e ele se sente culpado. Chalita aproveita a cegueira de Perpétua para segurar a mão de Amorzinho, mas ela sente alergia. Bebê diz a Timóteo que Elisa e Rosalvo estão jantando juntos. Elisa não deixa Rosalvo nem lhe beijar.

Timóteo vai até lá e não encontra Rosalvo com ela, mas sai arrasado e vai se consolar na Casa da Luz Vermelha. Mirko manda Helena acompanhar as investigações em São Paulo. Tieta manda investigar Mirko. Ascânio conta a Leonora que Mirko é Arturzinho. Ascânio pede a Leonora para guardar segredo sobre a identidade de Mirko. Juracy deixa uma carta para Elisa contando onde Timóteo passou a noite.

Ricardo evita Tieta e ela fica ressentida. Elisa exige que Timóteo lhe dê metade do faturamento da loja. Gladstone manda seu caminhão a Santana, mas fica em Salvador. Rosalvo explica ao coronel que Mirko só fala da fábrica com Ascânio. Aída manda uma máquina de costura para Carol. Perpétua para de fingir que está cega e procura Tieta para acertar as contas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.