TV Globo exibe 'Você de Novo' na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (7)

Nesta segunda-feira (7), a TV Globo exibe na "Sessão da Tarde" o filme "Você de Novo", uma superprodução leve e divertida, repleta de humor e grandes nomes do cinema em papéis que combinam nostalgia e comédia de forma inteligente.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor — Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido de 'Você de Novo' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

A jovem Marni se dá conta de que seu irmão está prestes a se casar com Joanna, a garota que tornou sua vida no colégio um inferno. Então ela faz de tudo para revelar o verdadeiro caráter da noiva do rapaz, mas a situação realmente explode com a chegada de Ramona, a tia de Joana, que era rival da mãe de Marni na escola. Quando as duas mulheres mais velhas voltam à adolescência, o resultado é de muita confusão no casamento.

Conheça o elenco principal de 'Você de Novo'

A trama de 'Você de Novo' ganha vida por meio de um elenco que traz ritmo, química e humor atualizados. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Kristen Bell

Jamie Curtis

Sigourney Weaver

Odette Yustman

Victor Garber

Veja também outras produções com os atores principais de 'Você De Novo'

Kristen Bell

Veronica Mars (2004)

Forgetting Sarah Marshall (2008)

Frozen (2013)

The Good Place (2016)

Queenpins (2021)

Jamie Lee Curtis

Halloween (1978)

True Lies (1994)

Freaky Friday (2003)

Knives Out (2019)

Everything Everywhere All at Once (2022)

Sigourney Weaver

Alien (1979)

Ghostbusters (1984)

Avatar (2009)

The Good House (2021)

Avatar: The Way of Water (2022)

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de "Você de Novo" que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

A casa da família Olsen foi a mesma usada por Jamie Lee Curtis em Freaky Friday (2003);

Kristen Bell (“Marni”) é cinco anos mais velha que James Wolk, irmão dela no filme;

Billy Unger, que interpreta o filho mais novo da família, venceu o "Young Artist Award" por sua performance coadjuvante;

Na estreia do filme, Jamie Lee Curtis e Sigourney Weaver usaram o mesmo vestido, ecoando a rivalidade retratada na trama

Assista ao trailer de 'Você de Novo'

Assista ao trailer de Você de Novo e veja as principais cenas do filme antes de assistir: