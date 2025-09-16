Diário do Nordeste
TV Globo exibe 'Juntos para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16) traz aventura e emoção para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem brincando com cachorro raça Border Collie ao ar livre em campo durante o pôr do sol, demonstrando convivência e alegria entre humano e animal.
Legenda: Filme é estrelado por Josh Gad, Kathryn Prescott, Betty Gilpin e Dennis Quaid
Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (16), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Juntos para Sempre", uma das superproduções mais emocionantes dos últimos anos, dirigida por Gail Mancuso.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Juntos para Sempre' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Ethan e sua jovem neta CJ vivem em uma fazenda do Michigan com seu cachorro Bailey. Quando a mãe de CJ decide levá-la embora, Bailey reencarna em um filhote e embarca em uma jornada para acompanhar a garota.

Conheça o elenco principal de 'Juntos para Sempre'

A trama de Juntos para Sempre ganha vida através de um elenco que entrega atuação, emoção e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Kathryn Prescott, Betty Gilpin, Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Abby Fortson

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Juntos para Sempre que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • A voz de Bailey é novamente interpretada por Josh Gad, que traz a mesma mistura de humor, carinho e sabedoria que fez o primeiro filme um sucesso.
  • Em uma das cenas mais difíceis do filme, um cachorro robô de última geração foi usado para filmar uma cena de um acidente de carro. Isso garantiu a segurança de todos os cachorros envolvidos na produção.

Assista ao trailer de 'Juntos para Sempre'

Assista ao trailer de "Juntos para Sempre" e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

