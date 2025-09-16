TV Globo exibe 'Juntos para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16)

Nesta terça-feira (16), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Juntos para Sempre", uma das superproduções mais emocionantes dos últimos anos, dirigida por Gail Mancuso.

A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de 'Juntos para Sempre' que vai passar na 'Sessão da Tarde'

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Ethan e sua jovem neta CJ vivem em uma fazenda do Michigan com seu cachorro Bailey. Quando a mãe de CJ decide levá-la embora, Bailey reencarna em um filhote e embarca em uma jornada para acompanhar a garota.

Conheça o elenco principal de 'Juntos para Sempre'

A trama de Juntos para Sempre ganha vida através de um elenco que entrega atuação, emoção e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Kathryn Prescott, Betty Gilpin, Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Abby Fortson

Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Juntos para Sempre que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

A voz de Bailey é novamente interpretada por Josh Gad, que traz a mesma mistura de humor, carinho e sabedoria que fez o primeiro filme um sucesso.

Em uma das cenas mais difíceis do filme, um cachorro robô de última geração foi usado para filmar uma cena de um acidente de carro. Isso garantiu a segurança de todos os cachorros envolvidos na produção.

Assista ao trailer de 'Juntos para Sempre'

Assista ao trailer de "Juntos para Sempre" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: