TV Globo exibe 'Juntos para Sempre' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16)
A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (16) traz aventura e emoção para o público de casa
Nesta terça-feira (16), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Juntos para Sempre", uma das superproduções mais emocionantes dos últimos anos, dirigida por Gail Mancuso.
A sessão vai ao ar logo após "Terra Nostra - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de 'Juntos para Sempre' que vai passar na 'Sessão da Tarde'
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Ethan e sua jovem neta CJ vivem em uma fazenda do Michigan com seu cachorro Bailey. Quando a mãe de CJ decide levá-la embora, Bailey reencarna em um filhote e embarca em uma jornada para acompanhar a garota.
Conheça o elenco principal de 'Juntos para Sempre'
A trama de Juntos para Sempre ganha vida através de um elenco que entrega atuação, emoção e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Kathryn Prescott, Betty Gilpin, Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Abby Fortson
Veja curiosidades sobre o filme da 'Sessão da Tarde' de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Juntos para Sempre que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- A voz de Bailey é novamente interpretada por Josh Gad, que traz a mesma mistura de humor, carinho e sabedoria que fez o primeiro filme um sucesso.
- Em uma das cenas mais difíceis do filme, um cachorro robô de última geração foi usado para filmar uma cena de um acidente de carro. Isso garantiu a segurança de todos os cachorros envolvidos na produção.
Assista ao trailer de 'Juntos para Sempre'
Assista ao trailer de "Juntos para Sempre" e veja as principais cenas do filme antes de assistir: