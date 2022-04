'Thor: Amor e Trovão' tem 1° teaser lançado pela Marvel; assista

A Marvel Studios divulgou, nesta segunda-feira (18), o teaser oficial do filme ‘Thor: Love and Thunder‘, com estreia prevista para 8 de julho de 2022.

Veja teaser do filme

O poster oficial da produção, que tem direção de Taika Waititi, também foi divulgado no perfil oficial dos "Vingadores" no Twitter.

O elenco principal do filme traz Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como a Poderosa Thor, Tessa Thompson como Valquíria, Taika Waititi como Korg, e Christian Bale como Gorr, o Carniceiro dos Deuses.