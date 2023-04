The Voice Kids 2023: cearense Juan Peter de 12 anos encanta técnico e se classifica

O cearense Juan Peter Arrais, de 12 anos de idade, natural de Fortaleza, soltou a voz no palco do The Voice Kids, neste domingo (30), e foi um dos selecionados para prosseguir no programa que está na fase das Audições às Cegas. Ele cantou o sucesso internacional “Heal The World”, de Michael Jackson, e encantou o técnico Mumuzinho, que virou a cadeira nos primeiros segundos da música e o escolheu para o seu time.

O “The Voice Kids”, reality musical da TV Globo, está na 8ª temporada. Após a apresentação do cearense, o técnico Mumuzinho declarou: “estava de costas quando escutei uma música do Michael Jackson com uma voz suave. Essa música tem uma importância muito grande, eu cantava essa música na igreja. Quando escutei a primeira notinha, falei: Não tem jeito".

Bastante emocionado e feliz após a apresentação, Juan comemorou a escolha. Em conversa com a apresentadora Fátima Bernardes, que estreia no comando do programa nessa edição, ele declarou: "eu fiquei nervoso na hora. Fiquei surpreso. Estou feliz e orgulhoso de mim mesmo. E como ele (Mumuzinho) falou, daqui pra frente é só sucesso".

"Curar as pessoas"

No vídeo de apresentação no programa, Juan contou que quando eu tinha 3 anos eu gostava muito de cantar. Segundo ele, foi aí que sua mãe "abriu seus olhos".

Juan Peter Cantor cearense "Ela me colocou numa aula de canto. Hoje em dia eu sou apaixonado por música. Acho que música é meio que um poder para você curar uma pessoa. Eu quero ser cantor para isso, principalmente".

Programa

O The Voice Kids tem apresentação de Fátima Bernardes e conta com os técnicos Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho. No reality os técnicos têm o objetivo de selecionar novos talentos para os seus times e conhecer a nova voz kids do Brasil.

A competição garante ao vencedor o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.