Whindersson Nunes e Luísa Sonza ensaiam reconciliação, diz colunista

Divorciados desde abril de 2020, o ator e humorista Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza estariam ensaiando uma reconciliação, de acordo com o colunista Adriel Marques.

Fontes próximas de Whindersson teriam garantido que ele e Luísa conversam bastante e que a relação está ótima, apesar de alguns amigos não aprovarem o retorno do casal.

Na última semana, uma interação na rede social da loira causou agitação na web, já que os fãs do casal especularam que a interação - misteriosa - teria sido de Whindersson.

A interação em questão foi uma pergunta feita em uma caixinha no Instagram de Luísa. "Se você fosse ex-esposa do Felipe Neto, quem seria o ex mais massa? Fala pra gente!", diz a pergunta. A cantora respondeu: "Você óbvio (risos)".

Os fãs do ex-casal também lembram que Whindersson Nunes prestigiou a ex-companheira no dia da apresentação da loira no Rock in Rio. "Todo mundo sente orgulho, quando você vê a pessoa começando, ainda mais a pessoa que foi muito atacada e é muito atacada e tudo mais", disse Whindersson.

Além disso, outras interações e gracejos envolvendo os dois já foram observadas nas redes sociais, o que reforça os comentários dos fãs sobre uma possível volta do casal.