Whindersson Nunes celebra nocaute em Filipek: 'é assim que fazemos'

Whindersson Nunes venceu o polonês Filipek por nocaute, em luta realizada no último sábado (22). Os dois se enfrentaram no High Stakes, que é um torneio de boxe que tem a participação de celebridades. O influenciador e humorista brasileiro celebrou a vitória nas redes sociais.

No Twitter, o piauiense publicou fotos do adversário no chão e escreveu: 'é assim que fazemos'. Em seguida, ressaltou o apoio da torcida. "Agradecer todos os brasileiros presentes na luta. Acho massa demais. Os gringos tudo doido! Sério, brasileiro faz a festa em todo lugar. Eu amo ser brasileiro", finalizou.

Whindersson finalizou o adversário com um nocaute no queixo durante o segundo round. Com a vitória, ele conseguiu se classificar para a semifinal da disputa. A próxima fase será no dia 3 de junho, em Dublin, na Irlanda. O desafiante será o também youtuber King Kenny.