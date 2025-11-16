Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)
Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (16), exibe o filme "Resistência", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.
Sinopse de 'Resistência'
Em um futuro de guerra entre humanos e inteligência artificial, um ex-agente das forças especiais que sofre pelo desaparecimento de sua esposa é recrutado para matar um arquiteto de IA que desenvolveu uma arma que pode eliminar a raça humana.
Ficha técnica
- Título original: The Creator;
- Elenco: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe;
- Direção: Gareth Edwards;
- Nacionalidade: Estadunidense;
- Gênero: Ficção científica/Ação.
