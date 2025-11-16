Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (16), exibe o filme "Resistência", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.

Sinopse de 'Resistência'

Em um futuro de guerra entre humanos e inteligência artificial, um ex-agente das forças especiais que sofre pelo desaparecimento de sua esposa é recrutado para matar um arquiteto de IA que desenvolveu uma arma que pode eliminar a raça humana.

Ficha técnica