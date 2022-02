'Stranger Things' tem data de estreia da 4ª temporada divulgada; confira

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (17), que a primeira parte da 4ª temporada da série Stranger Things chegará ao streaming no dia 27 de maio. Dividida, a leva seguinte de episódios será disponibilizada no dia 1º de julho.

Os Irmãos Duffer, criadores da produção, divulgaram carta aberta aos fãs da história, contando sobre o processo difícil de montagem do roteiro, mas dando sinais de satsifação com o encaminhamento para o fim da série. Veja o trailer:

"A tempora quatro será a penúltima, e a quinta a última. A história está chegando ao fim. Ainda tem muitas emoções pela frente: novos mistérios, aventuras e novos heróis inesperados", diz o texto dos criadores.

Novo enredo

Conforme a sinopse, a nova temporada começa seis meses após a batalha de Starcourt, que deixou rastro de destruição e terror em toda a cidade de Hawkins. Agora, o grupo de amigos vai se separar pela primeira vez, lidando com as turbulências do colégio.

"Nesse momento de vulnerabilidade, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido", confirma o texto divulgado pela Netflix.

Atualmente, Stranger Things segue como um dos títulos mais assistidos da Netflix, com 582 milhões de horas de visualização. As novidades sobre a saga, inclusive, vieram à público no #StrangerThingsDay, em novembro do ano passado.